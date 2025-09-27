Бузова получила дорогой подарок от тайного поклонника

Бузова получила дорогой подарок от тайного поклонника
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Девушка вызывает большой интерес у холостых мужчин

Звезда социальных сетей и популярная артистка Ольга Бузова получила дорогой подарок от тайного поклонника. В прессе появилась информация о том, что неизвестный воздыхатель преподнес звезде аксессуар стоимостью около трех миллионов рублей.

После расставания с рэпером Давидом Манукяном девушка старается не раскрывать подробности личной жизни. При этом она не раз жаловалась, что рядом нет человека, который бы поддерживал ее даже простым сообщением после шоу. Однако нынешняя история показывает: у нее все же есть поклонники, готовые на щедрые поступки.

Известно, что дорогой презент довольная знаменитость продемонстрировала в своих соцсетях. Имя мужчины не раскрывается, но учитывая цену подарка, можно предположить, что речь идет о человеке с серьезными финансовыми возможностями.

Кстати, девушка не раз подчеркивала, что очень хочет создать собственную семью и обзавестись наследниками.

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
