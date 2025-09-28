Психологи назвали пять главных признаков осенней депрессии

Курс рубля
В осенний период у многих россиян часто портится настроение. Врачи и психологи объясняют это изменениями светового дня, авитаминозом, похолоданием и прочими причинами. Однако иногда осенняя хандра способна превратиться в настоящую депрессию. Специалисты выделили пять признаков, которые помогут отличить проблемы с настроением от серьезного расстройства.
1. Проблемы с концентрацией внимания. Человек начинает допускать больше ошибок на работе и долго не может собраться с мыслями.
2. Постоянная сонливость. Просыпаться вовремя, а также сохранять бодрость при восьмичасовом сне становится невероятно сложно.
3. Пессимизм без причин. Человек ощущает, что ничего хорошего не происходит, а будущее – лишено надежды.
4. Изменения аппетита. Это может выражаться как в потере желания поесть, так и в повышенном употреблении пищи.
5. Утрата интереса к любимым вещам. Человеку становится сложно встречаться с друзьями, заниматься хобби.
По словам специалистов, можно облегчить состояние с помощью выстроенного режима сна, употребления фруктов и овощей, наличия хорошего освещения, а также близких разговоров с друзьями и членами семьи. Тем не менее, в случае депрессии следует обратиться к специалисту за профессиональной помощью.
