Психологи назвали пять главных признаков осенней депрессии
Фото: unsplash.com
Проблемы с концентрацией и сонливость указывают на наличие расстройства

В осенний период у многих россиян часто портится настроение. Врачи и психологи объясняют это изменениями светового дня, авитаминозом, похолоданием и прочими причинами. Однако иногда осенняя хандра способна превратиться в настоящую депрессию. Специалисты выделили пять признаков, которые помогут отличить проблемы с настроением от серьезного расстройства.

1. Проблемы с концентрацией внимания. Человек начинает допускать больше ошибок на работе и долго не может собраться с мыслями.

2. Постоянная сонливость. Просыпаться вовремя, а также сохранять бодрость при восьмичасовом сне становится невероятно сложно.

3. Пессимизм без причин. Человек ощущает, что ничего хорошего не происходит, а будущее – лишено надежды.

4. Изменения аппетита. Это может выражаться как в потере желания поесть, так и в повышенном употреблении пищи.

5. Утрата интереса к любимым вещам. Человеку становится сложно встречаться с друзьями, заниматься хобби.

По словам специалистов, можно облегчить состояние с помощью выстроенного режима сна, употребления фруктов и овощей, наличия хорошего освещения, а также близких разговоров с друзьями и членами семьи. Тем не менее, в случае депрессии следует обратиться к специалисту за профессиональной помощью.

Источник: Life

