Завод в Серпухове приступил к испытаниям скоростного лифта

Фото: пресс-служба Мининвестиций Подмосковья

Серпуховский лифтостроительный завод (ГК "Садовое кольцо") начал испытания кабины скоростного лифта, который сможет развивать скорость до 6 м/с. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

По данным областного ведомства, проект реализуется в рамках соглашения о научно-исследовательских работах с Минпромторгом России. В настоящее время предприятие завершает четвертый этап НИОКР, добавили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Разработка модели со скоростью 6 м/с позволит удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства",

– отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.

По его словам, проект снизит зависимость от импортных технологий и обеспечит высокую степень локализации производства. В настоящее время завод выпускает лифты со скоростью движения до 2,5 м/с.

Подбор площадок для инвестпроектов доступен на инвестиционной карте Московской области. Она создана в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года отремонтировали более 300 лифтов по программе капитального ремонта.

