Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Серпуховский лифтостроительный завод (ГК "Садовое кольцо") начал испытания кабины скоростного лифта, который сможет развивать скорость до 6 м/с. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
По данным областного ведомства, проект реализуется в рамках соглашения о научно-исследовательских работах с Минпромторгом России. В настоящее время предприятие завершает четвертый этап НИОКР, добавили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
"Разработка модели со скоростью 6 м/с позволит удовлетворить растущий спрос в сегменте высотного строительства",
– отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.
По его словам, проект снизит зависимость от импортных технологий и обеспечит высокую степень локализации производства. В настоящее время завод выпускает лифты со скоростью движения до 2,5 м/с.
Подбор площадок для инвестпроектов доступен на инвестиционной карте Московской области. Она создана в соответствии с задачами национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала 2025 года отремонтировали более 300 лифтов по программе капитального ремонта.
Британцам напомнили о давлении на украинское руководство во время переговоров в Стамбуле
Армия России спокойно может разобраться со страной-противником