Новый закон по ОМС: что будет, если вам срочно понадобится врач

Руководителей регионов могут наделить особыми правами

Представьте: у вас неделю болит колено, вы приходите в поликлинику, а там говорят – к травматологу запись через месяц. Или вам нужна операция, но в больнице разводят руками: мест нет, ждите. Сейчас в таких ситуациях вы звоните в страховую компанию – и они помогают записаться к врачу или на необходимые исследования. А что будет, если этот механизм уберут?

Минздрав готовит закон, по которому регионы смогут отказаться от независимых страховых компаний и передать их функции территориальным фондам ОМС. На первый взгляд ничего страшного, но давайте разберемся на примерах из жизни.

Допустим, вы молодая мама, и педиатр в поликлинике отказывается выписывать направление на анализы, которые вам нужны. Сейчас вы можете позвонить в страховую, и специалист разберется – действительно ли анализы не нужны или врач просто экономит бюджет клиники. Страховая может решить вопрос с поликлиникой, чтобы вам выдали направление. Без страховой вы остаетесь один на один с медицинской организацией. Врач может быть прав, а может просто допустить ошибку.

Или другая история: ваш пожилой отец попал в больницу с инфарктом, ему сделали операцию, но потом выписали слишком рано – через три дня вместо положенных семи. Вы подозреваете, что клинике просто нужно освободить койку. Страховая компания может проверить, было ли лечение правильным, и оштрафовать больницу за нарушения. А если окажется, что ранняя выписка навредила здоровью отца, помочь получить компенсацию через суд.

По новому закону эти функции передадут территориальным фондам ОМС. Но фонды – это та же система, что больницы и поликлиники, только другой кабинет.

Минздрав обещает, что права пациентов не пострадают. Но эксперты предупреждают: когда исчезает независимый контроль, больницы начинают работать не на пациента, а на эффективность системы.

Законопроект пока обсуждается, но речь идет о простой вещи: будет ли у вас тот, кто решает вопросы с медорганизациями на вашей стороне, когда система здравоохранения даст сбой. Или вам придется справляться самостоятельно.