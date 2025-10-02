Как оформить бесплатный билет на "Московскую музейную неделю" через "Мосбилет"

Как оформить бесплатный билет на "Московскую музейную неделю" через "Мосбилет"
Фото: АГН "Москва"
Планировать поход в столичные заведения лучше заранее из-за повышенного спроса

Жители и гости Москвы смогут бесплатно посетить экспозиции и выставки музеев с 13 по 19 октября в рамках "Московской музейной недели". Оформить билет можно заранее через сервис "Мосбилет". 

Как напомнили в пресс-службе мэра столицы, для бесплатного посещения нужно иметь Mos ID – аккаунт на портале mos.ru. Посетители со стандартной или полной учетной записью смогут выбрать понравившееся мероприятие, дату и время похода в музей, чтобы не стоять в очереди на кассе, а заблаговременное бронирование поможет заведениям заранее отрегулировать количество гостей.

Через Mos ID можно оформить до четырех билетов – для семейного прохода или в компании друзей. После бронирования они появятся в специальных разделах личного кабинета, а также в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id".

Если у посетителя нет аккаунта на портале mos.ru, то его можно создать. Для этого потребуется номер телефона, адрес регистрации и гражданство значения не имеют. Оформить бронь или завести аккаунт лучше заранее, поскольку в дни акции это может быть труднее из-за повышенного интереса. В дни "Музейной недели" билеты также будут доступны в кассах заведений.

Источник: сайт мэра Москвы

