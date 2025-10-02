В Химках модернизировали систему управления водоканалом по новому стандарту

Диспетчерский центр "Химкинского водоканала" перешел на работу по единому региональному стандарту в соответствии с задачами национального проекта "Экономика данных". Согласно сообщению пресс-службы правительства Московской области, это уже 52-я ресурсоснабжающая организация Подмосковья, завершившая цифровую трансформацию.

"Мы везде устанавливаем цифровые датчики, чтобы владеть оперативной информацией. Это позволяет не терять время и при первом сигнале направлять оснащенную аварийную службу на место", – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев во время визита в единый диспетчерский центр "Химкинского водоканала".

Как пояснил генеральный директор предприятия Виктор Голомзин, теперь все заявки автоматически поступают на планшеты мастеров аварийных бригад.

"Соответственно, они оперативно все получают, видят комментарии диспетчера. После выполнения работ подгружают информацию, фотоотчет и закрывают обращение", – сказал он.

По данным властей Московской области, система оснащена датчиками на 20 водозаборных узлах, которые в реальном времени отслеживают критически важные параметры, включая давление в сетях. Это позволяет сократить время ликвидации аварий на 20%. До 2026 года планируется оснастить датчиками все канализационные и водопроводные насосные станции.

В пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья также заверили, что в постоянной готовности находятся шесть мобильных аварийных бригад, обеспеченных современной техникой. До конца года парк пополнится новой каналопромывочной машиной и тремя автомобилями-мастерскими, добавили там.

Напомним, что всего в Подмосковье планируется перевести на новый стандарт работы 62 ресурсоснабжающие организации.