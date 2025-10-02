На ПО "Маяк" заработала новая установка по обезвреживанию радиоактивных отходов

На ПО "Маяк" заработала новая установка по обезвреживанию радиоактивных отходов
Фото: www.unsplash.com
Новая электропечь поможет эффективнее справляться с самыми опасными материалами

На производственном объединении "Маяк" ввели в работу новую печь для специальной обработки – остекловывания – радиоактивных отходов. Все этапы,  от научных исследований и конструкторской разработки печи ЭП-250/6 до запуска объекта, выполнены специалистами предприятия.

В церемонии технологического запуска печи по видеосвязи участвовал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В своем обращении он напомнил об одном из ключевых тезисов Атомного саммита, прошедшего на прошлой неделе в Москве:

"В ближайшие годы мы не просто шагнем в следующее десятилетие с программой развития атомной энергетики в стране. Мы шагнем еще и в IV поколение энергосистем – в новый технологический уклад с замкнутым ядерным топливным циклом".

Работа, которую выполняет "Маяк", является частью масштабной программы, добавил Лихачев. Он подчеркнул, что главная задача предприятия – максимально полная переработка отработавшего ядерного топлива. Из него извлекаются все полезные вещества для повторного использования, а остатки, непригодные к переработке, отправляются на надежное хранение.

Остекловывание сегодня считается наиболее эффективным и экологичным методом обращения с высокоактивными отходами. Компетенции специалистов "Маяка" в этой сфере особенно ценны: это уже шестой проект по созданию специализированной печи для остекловывания. Слаженная работа подразделений предприятия позволила значительно увеличить мощности по переработке высокоактивных отходов, резюмировал Лихачев.

В торжественной церемонии на площадке "Маяка" также приняли участие первый заместитель генерального директора – директор Дирекции ЯОК госкорпорации Олег Шубин, замглавы по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, а также директор по госполитике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Василий Тинин.

Перед вводом в эксплуатацию нового оборудования гендиректор ПО "Маяк" Андрей Порошин отметил, что на предприятии завершен значительный этап работы:

"Новая печь ЭП-250/6 была установлена в действующем цехе силами коллектива "Маяка". Это позволило сэкономить время и средства, сохранив при этом высокие стандарты безопасности. Реализация проекта повысит эффективность работы предприятия с высокоактивными отходами – наиболее сложным и опасным типом радиоактивных материалов".

После команды на запуск участники церемонии поочередно повернули переключатели, запустив процесс первого слива расплавленной стекломассы в контейнер. Процедура прошла успешно.

СПРАВКА

ФГУП "ПО "Маяк" – федеральное государственное унитарное предприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия и изотопов, а также хранением, регенерацией и утилизацией отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Предприятие расположено в городе Озерске Челябинской области.

В России к настоящему времени накоплено около 30 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. В стране формируется система промышленных комплексов для его переработки. В ходе этого процесса из ОЯТ извлекаются ценные элементы – уран и плутоний, которые возвращаются в топливный цикл.

Инновационные технологии опираются на современные достижения российской атомной науки и полностью соответствуют актуальной ESG-повестке. Такие результаты стали возможны благодаря труду тысяч высококвалифицированных специалистов, работающих ради экономической стабильности страны.

В НАТО произошел грандиозный скандал из-за России

Западные страны ощутили беспомощность перед "агрессией России"

Ключевые военные объекты на Украине уничтожены: объявлено о триумфе России

Киев в панике из-за технологического прорыва в российском ВПК

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей