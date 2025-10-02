На ПО "Маяк" заработала новая установка по обезвреживанию радиоактивных отходов

Новая электропечь поможет эффективнее справляться с самыми опасными материалами

На производственном объединении "Маяк" ввели в работу новую печь для специальной обработки – остекловывания – радиоактивных отходов. Все этапы, от научных исследований и конструкторской разработки печи ЭП-250/6 до запуска объекта, выполнены специалистами предприятия.

В церемонии технологического запуска печи по видеосвязи участвовал глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В своем обращении он напомнил об одном из ключевых тезисов Атомного саммита, прошедшего на прошлой неделе в Москве:

"В ближайшие годы мы не просто шагнем в следующее десятилетие с программой развития атомной энергетики в стране. Мы шагнем еще и в IV поколение энергосистем – в новый технологический уклад с замкнутым ядерным топливным циклом".

Работа, которую выполняет "Маяк", является частью масштабной программы, добавил Лихачев. Он подчеркнул, что главная задача предприятия – максимально полная переработка отработавшего ядерного топлива. Из него извлекаются все полезные вещества для повторного использования, а остатки, непригодные к переработке, отправляются на надежное хранение.

Остекловывание сегодня считается наиболее эффективным и экологичным методом обращения с высокоактивными отходами. Компетенции специалистов "Маяка" в этой сфере особенно ценны: это уже шестой проект по созданию специализированной печи для остекловывания. Слаженная работа подразделений предприятия позволила значительно увеличить мощности по переработке высокоактивных отходов, резюмировал Лихачев.

В торжественной церемонии на площадке "Маяка" также приняли участие первый заместитель генерального директора – директор Дирекции ЯОК госкорпорации Олег Шубин, замглавы по машиностроению и индустриальным решениям Андрей Никипелов, а также директор по госполитике в области радиоактивных отходов, отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерных и радиационно опасных объектов Василий Тинин.

Перед вводом в эксплуатацию нового оборудования гендиректор ПО "Маяк" Андрей Порошин отметил, что на предприятии завершен значительный этап работы:

"Новая печь ЭП-250/6 была установлена в действующем цехе силами коллектива "Маяка". Это позволило сэкономить время и средства, сохранив при этом высокие стандарты безопасности. Реализация проекта повысит эффективность работы предприятия с высокоактивными отходами – наиболее сложным и опасным типом радиоактивных материалов".

После команды на запуск участники церемонии поочередно повернули переключатели, запустив процесс первого слива расплавленной стекломассы в контейнер. Процедура прошла успешно.

СПРАВКА

ФГУП "ПО "Маяк" – федеральное государственное унитарное предприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия и изотопов, а также хранением, регенерацией и утилизацией отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов. Предприятие расположено в городе Озерске Челябинской области.

В России к настоящему времени накоплено около 30 тысяч тонн отработавшего ядерного топлива. В стране формируется система промышленных комплексов для его переработки. В ходе этого процесса из ОЯТ извлекаются ценные элементы – уран и плутоний, которые возвращаются в топливный цикл.

Инновационные технологии опираются на современные достижения российской атомной науки и полностью соответствуют актуальной ESG-повестке. Такие результаты стали возможны благодаря труду тысяч высококвалифицированных специалистов, работающих ради экономической стабильности страны.