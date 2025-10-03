Ефимов: представители около 100 рабочих профессий и несколько трудовых династий возводят метро Москвы

Мужчины и женщины задействованы в самых разных работах

В возведении столичного метрополитена участвуют представители около 100 рабочих профессий и несколько трудовых династий. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Возведение новых объектов метро – одна из важнейших задач, которая стоит перед Москвой. На данный момент в столице реализуются проекты строительства сразу трех линий – Троицкой, Рублево-Архангельской и Бирюлевской. На различных объектах метро Москвы сейчас трудятся представители около 100 рабочих профессий – это примерно 11 тысяч человек", – сообщил Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что и мужчины, и женщины задействованы в самых разных работах – от проходки щитов до архитектурной отделки. В строительстве столичного метро принимают участие и трудовые династии – Яровые, Цеценко, Егоровы, Сатышевы и другие.

Основателем трудовой династии Яровых является Василий Яровой, работающий в "Мосметрострое" с 1979 года. Вместе с ним в строительстве метро заняты его брат, сын и внук, а общий стаж семьи составляет 88 лет. В династию Цеценко входят отец и сын, которые оба выбрали профессию маркшейдера, и их общий трудовой стаж превышает полвека.

Династия Егоровых, которую представляют отец и сын, считается одной из самых молодых – ее история насчитывает 36 лет. В то же время в "Мосметрострое" уже 75 лет трудятся Андрей Сатышев и его двое сыновей.

В строительстве объектов метро задействованы представители таких мужских профессий, как проходчик, бетонщик, арматурщик, электрослесарь-монтажник горнопроходческого оборудования, электромонтажник, электросварщик ручной сварки, штукатур, стропальщик и горнорабочий. Среди редких специальностей встречаются кузнецы ручной ковки, камнетесы и взрывники.

В строительстве метро задействованы и машинисты тоннелепроходческих комплексов (ТПМК). Осваивать профессию они начинают не в вузах или колледжах, а в специализированной Технической школе "Мосметростроя" и непосредственно на производстве.

"Традиционно среди женщин-строителей много тех, кто занимается отделкой станций и вестибюлей метро, выполняя работу плиточника, облицовщика, штукатура или маляра. Часто они работают стволовыми на шахтной поверхности или в руддворе. Их задача – обеспечить движение шахтной клети, которая доставляет людей и грузы в подземные выработки, а также поднимает их на уровень земли", – добавил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Он также отметил, что на стройках метрополитена иногда можно встретить женщин-машинисток башенных кранов и подъемных машин. Вместе с тем среди женщин немало маркшейдеров – "подземных штурманов", которые определяют направление выработок и решают геодезические задачи при создании станций, перегонных тоннелей, стволов и наклонных ходов.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин поздравил московских специалистов с Днем метростроителя.

День метростроителя в нашей стране традиционно празднуют 2 октября. В этот день в 1931 году Совнарком СССР утвердил Положение о "Метрострое" – организации, ведающей строительством метро.

"Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро. С участием холдинга с 2011 года построили и реконструировали 84 станции метро и свыше 180 километров линий.