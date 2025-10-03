Неделя на один образ и 185 созданных вручную цветков: как прошла выставка "Родные мотивы"

Неделя на одно изделие, месяцы на коллекцию – такой темп создает продукт, ценность которого строится на уникальности каждой детали. BRICS+ Fashion Summit объединил в Москве экспертов мировой индустрии — от членов bof 500 до руководителей профильных ассоциаций и ведущих вузов. За даа года форум показал, что культурный код работает как бизнес-модель: бренды, построенные на культурном коде, выходят на международный рынок. Выставка "Родные мотивы" продемонстрировала, как работает эта механика: ручная работа превращается в то, что выделяет бренд и формирует его идентичность.

"185 цветков, созданных вручную"

Диана Колташова представила работу из коллекции "Модный дом", вдохновленную домом в деревне Кунара Свердловской области, построенным местным мастером-кузнецом Сергеем Ивановичем Кирилловым. По словам специалиста, история создания здания невероятно ее тронула. Для создания нарядов она использовалаитальянскую технику "Трапунто", которая помогает создавать объемные мотивы, напоминающие деревянную резьбу.

"Моя коллекция наполнена элементами ручного труда. Каждый предмет уникален благодаря экспериментальному подходу, поэтому весь процесс пошива осуществлялся лично мной. Наиболее трудоемким был этап декорирования: я собственноручно изготовила 185 цветков для этой коллекции. Этот процесс нельзя воспроизвести с помощью машин, поэтому создание декора для одного изделия могло занимать целую неделю", – объясняет дизайнер.

"От нескольких дней до недели"

Дизайнер бренда n17.stories из Кызыла работает с традиционными украшениями для кос "чавага". "У меня есть собственная легенда о происхождении чавага, которая была подарена богиней-матерью своим дочерям для защиты от злых духов. С тех пор чавага является не просто украшением, а оберегом", – рассказывает она.

"Практически каждое украшение имеет ручные элементы, которые невозможно воспроизвести машиной. На создание одного образа уходит от нескольких дней до недели, в зависимости от сложности узора и количества деталей", – отмечает дизайнер.

"До двух недель на один образ"

Анна Кузнецова, создатель этно-бренда "ОНИР" из Чукотского АО, вдохновляется национальной одеждой коренных народов Чукотки: чукчей, эвенов, эскимосов: "Весь смысл коллекции – это традиционные техники Чукотки и мастера, владеющие ими. Традиционные техники можно отнести к объектам нематериального культурного наследия, а мастера, которые ими владеют получили их от своих бабушек. Об этом не прочитаешь в интернете, не узнаешь на мастер-классах. Это уникальные знания, которые нужно сохранить и приумножить, заинтересовать молодежь. В коллекции используется вышивка подшейным волосом оленя, эскимосский мяч и бисерная вышивка, выполненные по всем канонам", – объясняет Анна.

"Миссия моего бренда – создание коллабораций с мастерами традиционных техник малочисленных народов. Наши народы, как и наши техники исчезают. Очень важно эти уникальные знания сохранить в современном мире", – рассказывает Анна.

"Фирменные красные серьги"

Евгения Зевакина из Уфы создает головные украшения, вдохновленные башкирскими национальными украшениями. Эти изделия собирают и вышивают исключительно вручную в течение нескольких часов или даже нескольких месяцев.

Дизайнер вспоминает историю создания фирменных красных серег: "Для стилизации моего образа мне срочно понадобились украшения, но не маленькие, а масштабные и с присущим мне размахом. Перебирая коробки с материалами, мне на глаза попались хрустальные бусины, типичного для башкирского костюма кораллово-красного цвета. И я сразу поняла: это оно! Сутки спустя я держала в руках огромные серьги в традиционном красном цвете, украшенные национальными узорами и монистами. Серьги стали настоящей изюминкой образа и стали нашим самым узнаваемым фирменным изделием".

"От двух до трех недель кропотливого труда"

Дизайнер бренда SAIDOVA Айшат Саидова из Махачкалы использовала вязание и технику макраме в работе со джутовым шнуром для создания своей коллекции. "Ключевые элементы — это джутовый шнур, вывязанный и переплетенный вручную. Машинное производство не может передать ту уникальность и фактуру, которая возникает при ручной работе. На один образ уходит от двух до трех недель кропотливого труда", – говорит Айшат.

"Подобные проекты [BRICS+ Fashion Summit и выставка "Родные мотивы"] дают ремеслу современный голос. Они помогают переосмыслить традиции и найти им место в будущем. Это важные площадки для обмена опытом и поиска новых форм", – добавляет дизайнер.