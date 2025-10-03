Андрей Воробьев открыл форум Московского областного отделения партии "Единая Россия"

Андрей Воробьев открыл форум Московского областного отделения партии "Единая Россия"
Автор фото: Екатерина Агеева

Народная программа "Единой России" в Подмосковье выполнена на 90%, оставшиеся проекты будут реализованы до 2026 года. Об этом стало известно на региональном форуме областного отделения партии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, открывая мероприятие, подчеркнул важность работы с жителями.

"Высшая награда для всех нас – это, безусловно, доверие жителей, когда они видят, что их вопросы решаются", – подчеркнул глава региона.

Участники форума обсудили планы на предстоящий политический сезон и подготовку к выборам в Госдуму и Мособлдуму в 2026 году.

"В начале следующего года депутаты расскажут о том, что нам удалось, откровенно будут говорить и о сложностях", – сказал секретарь подмосковной "Единой России", спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В рамках поддержки участников СВО, как сообщили в отделении партии, на фронт направлено более 15 тысяч тонн гуманитарных грузов.

В настоящее время в числе народных избранников, которые работают в Подмосковье, 16 человек – это бойцы, вернувшиеся с передовой. В дополнение к партийной программе, в регионе активно реализуется президентская "Время героев" и региональная "Герои Подмосковья" – участники СВО могут пройти обучение для последующей работы в муниципалитетах и на госслужбе в соответствии с задачами национального проекта "Кадры".

Число избирателей в Подмосковье превысило 6,16 млн человек, что на 164 тыс. больше показателя 2021 года.

