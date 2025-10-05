Тайна старого ругательства: кого на Руси называли "лахудрами"

Никто не хотел бы услышать подобное в свой адрес

Сегодня слово "лахудра" звучит как редкое и архаичное оскорбление. Им обозначают неряшливую женщину, потерявшую ухоженность. Однако история этого термина уходит вглубь веков и оказывается куда интереснее обидного ярлыка.

Лингвисты спорят о его происхождении. Самая убедительная версия связывает слово с древними корнями "лахон" – лохмотья и "кудри" – взъерошенные волосы. Изначально лахудрой называли любого человека в обносках и с неопрятной внешностью. В народной речи это слово бытовало в разных областях, иногда звуча как "лакудра".

Есть и гипотеза о финско-саамском следе: laahutra – грязный бродяга. Но в северных регионах, где такое слово должно было бы прижиться, его почти не встречали. Еще одна любопытная версия связывает термин с эпохой Возрождения: итальянцы называли сварливых женщин "La Hydra", и слово могли привезти на Русь купцы.

В старой литературе можно встретить упоминания о "лахудрах"-мужчинах. Но со временем слово закрепилось именно за женщинами, а в криминальном жаргоне им стали называть и представительниц древнейшей профессии.

Какой бы ни была истинная версия, ясно одно: лахудрами на Руси считали неопрятных, запущенных людей, и только позже это слово стало в первую очередь женским обидным прозвищем.