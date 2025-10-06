Раскрыта неожиданная причина агрессивности домашних собак

Раскрыта неожиданная причина агрессивности домашних собак
Фото: freepik.com
Оказалось, что это закладывается в первые полгода жизни животного

Не всегда домашние собаки отличаются спокойным и добрым нравом – порой, они могут вырасти агрессивными и даже кусать собственного владельца. Ученым из США удалось выяснить неожиданную причину этого явления. Оказалось, что во многом за агрессию у питомцев отвечает страх, который они испытали в детском возрасте, передает портал "Ридлайф.ру".

Например, если щенок до шести месяцев испытывал нехватку человеческого внимания, то это, вероятно, отразится на его поведение во взрослом возрасте. У таких животных повышен общий уровень страха, из-за чего они чаще проявляют злые привычки.

Также специалисты выяснили, что у некоторых пород это проявляется особенно выраженно, поскольку у них в генах содержится наследственный аспект страха. Например, хаски и эскимосские собаки наиболее чувствительны к отсутствию внимания со стороны человека в детстве, а золотистые ретриверы редко подвержены этой тенденции. 

Как отметили ученые, новое исследование показывает, что за уровень агрессивности питомца во многом отвечает человек и его способность заниматься адаптацией собаки с раннего возраста.

Источник: Nature

ВСУ напали на торговый центр под Курском — срочная новость

Боевики продолжают кошмарить мирное население

В США подняли на смех странное заявление Берлина о России

Немцы продолжают накалять ситуацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей