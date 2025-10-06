Раскрыта неожиданная причина агрессивности домашних собак

Оказалось, что это закладывается в первые полгода жизни животного

Не всегда домашние собаки отличаются спокойным и добрым нравом – порой, они могут вырасти агрессивными и даже кусать собственного владельца. Ученым из США удалось выяснить неожиданную причину этого явления. Оказалось, что во многом за агрессию у питомцев отвечает страх, который они испытали в детском возрасте, передает портал "Ридлайф.ру".

Например, если щенок до шести месяцев испытывал нехватку человеческого внимания, то это, вероятно, отразится на его поведение во взрослом возрасте. У таких животных повышен общий уровень страха, из-за чего они чаще проявляют злые привычки.

Также специалисты выяснили, что у некоторых пород это проявляется особенно выраженно, поскольку у них в генах содержится наследственный аспект страха. Например, хаски и эскимосские собаки наиболее чувствительны к отсутствию внимания со стороны человека в детстве, а золотистые ретриверы редко подвержены этой тенденции.

Как отметили ученые, новое исследование показывает, что за уровень агрессивности питомца во многом отвечает человек и его способность заниматься адаптацией собаки с раннего возраста.