Как собака просит о помощи: пять тревожных сигналов

Питомец всегда даст понять, что что-то не так с помощью языка тела

Собаки не могут говорить, но благодаря долгому пребыванию рядом с человеком они научились общаться с ним невербально, подавая особые сигналы. Эксперты и зоопсихологи научились их расшифровывать и объяснили, по каким признакам можно понять, что питомцу нужна помощь.

1. Внимательный взгляд. Если собака ищет с человеком визуального контакта, замирает и поджимает хвост – это верный признак, что ее что-то беспокоит. Как правило, это проявление связано с окружающей средой, а не физическим состоянием пса.

2. Резкая смена поведения. Питомец неожиданно превратился из вялого в активного и наоборот – это может говорить о том, что он испытывает дискомфорт или боль. Понаблюдайте за его состоянием и при необходимости обратитесь за помощью.

3. Непослушание без объективных причин. Собака начинает портить вещи, хотя подростковый период уже давно позади. Это может быть криком о помощи, что ей не хватает внимания или активности.

4. Прятки. Животное прячется по различным углам, темным местам и неохотно реагирует на просьбы выйти – все это тревожные знаки, указывающие на проблемы. Довольно часто питомцы пытаются почувствовать себя защищенными таким образом.

5. Отказ от еды и воды. Это является самым плохим сигналом, поскольку может указывать на наличие серьезной болезни. В таких ситуациях лучше обратиться к врачу, чтобы найти причину подобного поведения, пишет портал "Ридлайф.ру".