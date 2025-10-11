Неожиданное поведение лауреата Нобелевской премии вызвало восторг у публики

Мужчина стал примером идеального баланса работы и личной жизни

Лауреат Нобелевской премии по медицине Фред Рамсделл стал настоящим героем соцсетей – мужчина не стал дожидаться вынесения вердикта комиссии и попросту решил уделить больше времени своей личной жизни и желаниям. Как оказалось, из-за этого связаться с ним и сообщить о победе не удалось.

Представители Нобелевской премии пытались дозвониться и дописаться до ученого, но получить ответа от него так и не удалось. Позже знакомые и коллеги рассказали, что после завершения своего фундаментального исследования о работе аутоиммунных процессов в организме Рамсделл принял решение "жить свою лучшую жизнь" и отправился в поход без цифровых устройств. Так он хотел уйти подальше от цивилизации и восстановить собственные силы.

Предположительно, в момент победы ученый находился где-то в Айдахо, путешествуя по штату с одним рюкзаком на плечах вместе с супругой. При этом его коллеги по работе из США и Японии ответили на звонок и приняли поздравление от комиссии.

Подобное поведение лауреата премии вызвало восторг у общественности. В Сети люди отметили, что Фред "выбрал быть счастливым" и не тратить время на условности, награды и статус, прислушавшись к себе и своим нуждам.