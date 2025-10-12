Ефимов: на юго-востоке столицы открылся новый детский сад с бассейном

Курс рубля
Новый детский сад с бассейном построили в столичном районе Текстильщики на юго-востоке столицы. Учреждение рассчитано на 300 мест, 1-го сентября его посетили первые воспитанники, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Здание имеет Г-образную форму и переменную этажность – от двух до трех этажей. Его общая площадь составляет более 6,6 тысяч квадратных метров.
"На первом этаже разместили пищеблок полного технологического цикла и медицинский блок, а также бассейн с сопутствующими помещениями. На втором этаже расположены музыкальный и физкультурный залы. 12 групповых ячеек занимают все три этажа, по четыре на каждом", – отметил Ефимов.
Детский сад был встроен в инфраструктуру жилого комплекса "Волжский парк". На прилегающей территории обустроили 12 прогулочных зон с теневыми завесами, игровые комплексы. Также дети смогут заняться физкультурой на свежем воздухе на построенной спортивной площадке. Все территории проектировали с учетом доступности для маломобильных граждан, а для детской безопасности на дорожках уложили резиновое покрытие.
"Вокруг детского сада высадили деревья и кустарники, разбили цветники. Для разграничения пространств между площадками застройщик использовал живую изгородь из кустарника. Помимо детского сада в жилом комплексе предусмотрели школу на 750 мест, в настоящее время идет активное строительство этого объекта", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новых образовательных объектах жилого квартала Коммунарки.
