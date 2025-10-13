Курс рубля
Многие привычные слова русского языка в других странах могут иметь неожиданное и неприличное значение – и это создает неловкие ситуации для туристов.
Во Франции безобидное слово "зоб" воспринимается как мужской половой орган. В арабских странах не стоит называть кошку "киса" или произносить слова с корнем "кус" и "кос", а "зебра" и "эра" могут вызвать недоразумения из-за созвучия с мужскими органами.
В Болгарии и Польше привычные слова вроде "курица" или "невестка" имеют сексуальный смысл. Чехи воспринимают "девка" как грубое обозначение женщины легкого поведения.
В англоязычных странах привычное "душ" (douche) сегодня связано с клизмой, а фраза "щит и меч" может вызвать комическую ассоциацию с экскрементами (shit).
В путешествиях важно знать эти нюансы: иногда обычные слова могут вызвать осуждение у иностранцев. Опытные туристы учат не только язык, но и его скрытые "подводные камни", чтобы не попасть впросак.
