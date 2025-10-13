Какие русские слова за границей превращаются в ругательства

Какие русские слова за границей превращаются в ругательства
Фото: www.unsplash.com
Употребление таких слов за рубежом может вызвать осуждение

Многие привычные слова русского языка в других странах могут иметь неожиданное и неприличное значение – и это создает неловкие ситуации для туристов.

Во Франции безобидное слово "зоб" воспринимается как мужской половой орган. В арабских странах не стоит называть кошку "киса" или произносить слова с корнем "кус" и "кос", а "зебра" и "эра" могут вызвать недоразумения из-за созвучия с мужскими органами.

В Болгарии и Польше привычные слова вроде "курица" или "невестка" имеют сексуальный смысл. Чехи воспринимают "девка" как грубое обозначение женщины легкого поведения.

В англоязычных странах привычное "душ" (douche) сегодня связано с клизмой, а фраза "щит и меч" может вызвать комическую ассоциацию с экскрементами (shit).

В путешествиях важно знать эти нюансы: иногда обычные слова могут  вызвать осуждение у иностранцев. Опытные туристы учат не только язык, но и его скрытые "подводные камни", чтобы не попасть впросак.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

Мощные взрывы в Киеве: столица погрузилась во тьму — что произошло

С заявлением выступил глава города

"Все рушится": на Западе выступили с громким заявлением о судьбе СВО

Европейцы в ужасе от происходящего

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей