Психолог назвала эффективный способ высыпаться

По словам эксперта, огромную роль играет психологический настрой

Некоторые люди по утрам бывают сильно разбитыми, а другие, напротив, лучше всего себя чувствуют после пробуждения. Причина этого эффекта кроется в индивидуальных особенностях работы гормональной системы, рассказала психолог Анастасия Кардиакос.

По ее словам, если правильно понять собственный организм, то можно эффективно высыпаться и вставать бодрым послед пробуждения. Однако в этом вопросе важно придерживаться комплексного подхода, не ограничиваясь общими рекомендациями по гигиене сна.

Специалист отметила, что важно не только количество часов, которые человек проспал, то также и общий настрой на сон. Например, если есть проблемы с выработкой мелатонина, это означает, что убирать гаджеты и отказываться от работы нужно значительно раньше. Это нужно для переключения с симпатической системы на парасимпатическую.

Вот несколько универсальных правил, которых следует придерживаться перед засыпанием:

Не переедать.

Проветривать комнату.

Следить за удобством постели.

"Часто причина ночного бодрствования – не физиология, а психология. Вечер становится единственным временем для себя, уединения и любимых дел", – подытожила психолог.