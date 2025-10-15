Как аптеки «Ригла» меняют подход к утилизации упаковки от лекарств

С каждым годом растет осознание важности экологической ответственности среди населения. Все больше людей понимают, что их действия могут существенно влиять на состояние окружающей среды. Поэтому программу по сбору упаковки от лекарств на переработку запустила аптечная сеть "Ригла". Данная компания несколько лет назад уже отказалась от использования бумажных чеков и перешла на электронные варианты, стала предлагать своим покупателям пакеты из более экологически чистого и биоразлагаемого материала.

На сегодняшний день проблема утилизации упаковки от лекарств еще остается актуальной. В России выбрасывается около 200 тысяч тонн упаковки от медикаментов в год, и лишь малая часть из них подлежит переработке. Большинство упаковок, включая пластиковые и картонные, часто оказывается на свалках, где они разлагаются на протяжении десятилетий. Это приводит к загрязнению почвы и водоемов, негативно сказывается на здоровье людей и животных. Аптеки "Ригла" решили изменить ситуацию, предложив своим клиентам возможность участвовать в сборе и переработке упаковки в специальных экобоксах.

Такие боксы установлены в аптеках Москвы и Московской области, в том числе и в городе Щелково. Клиенты могут приносить пустые упаковки от лекарств и оставлять их в специальных контейнерах. Это может быть как пластик, так и картон, другие материалы, используемые для упаковки медикаментов, кроме масок, бинтов и стеклянных ампул. Собранное сырье отправляется на переработку, что позволяет существенно сократить объем отходов.

Однако инициатива аптек "Ригла" не ограничивается только сбором упаковки. В рамках программы проводятся различные акции и мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о важности переработки. Например, клиенты могут участвовать в акциях, получая за это скидки на товары или специальные предложения. Это создает дополнительный стимул для клиентов, подталкивает их активно участвовать в программе и заботиться об экологии.

Аптеки активно сотрудничают с экологическими организациями и экспертами, чтобы разработать эффективные методы утилизации упаковки и повысить уровень информированности населения. В результате клиенты получают не только возможность переработать упаковку, но и полезную информацию о том, как правильно утилизировать другие виды отходов в повседневной жизни, потому как многие производители медицинских препаратов не дают в инструкции четких указаний по утилизации. Поучаствовать в акции и принести упаковки для переработки можно до 22 ноября 2025 года.