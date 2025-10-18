Ефимов: жители 84 домов в ЮАО оформили документы на квартиры по реновации

Ефимов: жители 84 домов в ЮАО оформили документы на квартиры по реновации
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Новоселы въехали в жилье с готовым ремонтом

С момента запуска программы реновации оформление документов на получение современного жилья в новых ЖК завершили москвичи из 84 старых зданий в Южном административном округе. Большинство домов уже снесли и освободившееся пространство используют для возведения новых благоустроенных кварталов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала переселения по программе реновации оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках на юге столицы завершили москвичи из 84 старых домов. Это почти 16 тысяч горожан, которые уже переселились в новое жилье. Большинство расселенных домов снесли, остальные – готовят к демонтажу", – сообщил Владимир Ефимов.

Ефимов также отметил, что на местах снесенных домов город строит современные ЖК с развитой инфраструктурой и благоустроенными дворами. После завершения работ равнозначные квартиры в новых домах предложат следующим участникам программы. Всего в рамках реновации планируется обеспечить комфортным жильем более 82 тысяч жителей округа, переселяемых из 378 старых зданий.

Москвичи, переселенные из старых домов, получили новые комфортные квартиры в тех же районах, где жили раньше. Новоселы въехали в жилье с готовым ремонтом, выполненным по стандартам программы реновации, и всем необходимым оборудованием.

"Почти четверть зданий, в которых все жители оформили документы на новые квартиры, располагалась в районе Царицыно – 19 домов. В них проживали более 5,2 тысячи горожан. В районе Нагорный заключили договоры с Департаментом городского имущества участники программы из 12 расселенных зданий – свыше 2,7 тысячи человек. В Даниловском районе правообладателями комфортного жилья стали все москвичи из 11 домов – более 1,5 тысячи горожан", – в свою очередь, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона жителей Москвы. В ее рамках планируется расселить 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

Москва остается в числе лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы ввода жилья соответствуют задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Встреча Путина и Трампа оказалась под угрозой срыва

Подобное было и накануне переговоров на Аляске

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей