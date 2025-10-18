Ефимов: жители 84 домов в ЮАО оформили документы на квартиры по реновации

Новоселы въехали в жилье с готовым ремонтом

С момента запуска программы реновации оформление документов на получение современного жилья в новых ЖК завершили москвичи из 84 старых зданий в Южном административном округе. Большинство домов уже снесли и освободившееся пространство используют для возведения новых благоустроенных кварталов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С начала переселения по программе реновации оформление документов на равнозначные квартиры в новостройках на юге столицы завершили москвичи из 84 старых домов. Это почти 16 тысяч горожан, которые уже переселились в новое жилье. Большинство расселенных домов снесли, остальные – готовят к демонтажу", – сообщил Владимир Ефимов.

Ефимов также отметил, что на местах снесенных домов город строит современные ЖК с развитой инфраструктурой и благоустроенными дворами. После завершения работ равнозначные квартиры в новых домах предложат следующим участникам программы. Всего в рамках реновации планируется обеспечить комфортным жильем более 82 тысяч жителей округа, переселяемых из 378 старых зданий.

Москвичи, переселенные из старых домов, получили новые комфортные квартиры в тех же районах, где жили раньше. Новоселы въехали в жилье с готовым ремонтом, выполненным по стандартам программы реновации, и всем необходимым оборудованием.

"Почти четверть зданий, в которых все жители оформили документы на новые квартиры, располагалась в районе Царицыно – 19 домов. В них проживали более 5,2 тысячи горожан. В районе Нагорный заключили договоры с Департаментом городского имущества участники программы из 12 расселенных зданий – свыше 2,7 тысячи человек. В Даниловском районе правообладателями комфортного жилья стали все москвичи из 11 домов – более 1,5 тысячи горожан", – в свою очередь, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее глава столицы Сергей Собянин сообщил о начале заселения еще 14 новостроек по программе реновации.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года и охватывает около миллиона жителей Москвы. В ее рамках планируется расселить 5176 домов. Ранее Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации программы в два раза.

Москва остается в числе лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы ввода жилья соответствуют задачам и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".