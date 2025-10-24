Овчинский: на западе Москвы появится прогулочная зона на берегу реки Очаковки

Строительство объекта закончится в ближайшие пару месяцев

До конца года в Очаково-Матвеевском завершатся работы по благоустройству набережной реки Очаковка. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, там появится новая прогулочная зона.

Объект представляет собой 200-метровый спуск к речной зоне, проходящий вдоль жилого комплекса на Озерной улице. Для горожан там обустроят специальные зоны отдыха, территорию дополнительно озеленят.

"В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской. В нижней части спуска будет обустроена смотровая площадка с видом на реку, доступная для всех жителей района", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дополнительно на прилегающей к жилому комплексу территории появится сухой фонтан со встроенной подсветкой. Его также можно будет использовать как безопасный интерактивный объект для отдыха. На закрытой территории ЖК возведут пешеходный мост в 155 метров, который расположится рядом со спортивной площадкой. Во время игр он может становиться трибуной для болельщиков.

Как напомнили в Департаменте градостроительной политики Москвы, ЖК "Level Мичуринский" на Очаковке будет состоять из 13 домов, из которых три уже введены в эксплуатацию. Общая площадь застройки достигает более 250 тысяч квадратных метров. Реализацией проекта занимается девелопер Level Group. Каждый этап благоустройства контролирует "Мосгосстройнадзор". Завершить все работы планируют до конца текущего года.