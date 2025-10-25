Сколько получали агенты советской разведки

Сколько получали агенты советской разведки
Фото: www.unsplash.com
Оказалось, что деньги не всегда были главным мотивом

Советская разведка не имела единой системы выплат своим агентам – суммы зависели от эпохи, ценности информации и других обстоятельств. Рассекреченные документы показывают, что мотивация шпионов часто выходила далеко за пределы материального интереса.

Многие из тех, кто передавал Москве важнейшие сведения, делали это из идеологических соображений. Яркий пример – "Кембриджская пятерка", британская группа разведчиков, сотрудничавшая с СССР во время Холодной войны. Ее участники, включая Кима Филби, не брали денег, считая своим долгом борьбу с фашизмом. Уже после переезда в Советский Союз они получили жилье и пенсию – скорее как знак признания заслуг, чем как оплату за шпионаж.

Однако были и случаи, когда разведка действовала по строгим финансовым расчетам. Так, группе Рихарда Зорге ежемесячно выделялось около тысячи долларов на содержание сети, аренду и оплату информаторов.

Для некоторых деньги все же оставались решающим фактором. Так, Вилли Леман, сотрудник гестапо, сотрудничавший с СССР, получал около 580 рейхсмарок и продовольственные карточки.

В период Холодной войны советской власти приходилось оплачивать и очень дорогостоящих агентов: например, американец Олдрич Эймс, офицер ЦРУ, продал секреты своей страны за более чем два миллиона долларов.

Советская разведка умела работать с разными людьми – с теми, кто действовал по убеждениям, и с теми, кто работал за большие деньги. Такой гибкий подход позволял ей оставаться одной из самых эффективных в мире.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

