Философия основателя «АВА Групп» Вагана Арутюняна: строить будущее, создавая среду для жизни

Философия основателя «АВА Групп» Вагана Арутюняна: строить будущее, создавая среду для жизни
Ваган Арутюнян

Философия Вагана Арутюняна: как основатель "АВА Групп" создаёт комфортную среду для жизни и развития общества

Предприниматель и основатель холдинга "АВА Групп" Ваган Арсенович Арутюнян создаёт среду, в которой людям хочется жить, работать и развиваться. Его философия основана на простом, но глубоком убеждении, что бизнес должен не только приносить прибыль, но и нести ответственность перед обществом.

Принцип полного цикла: комплексный подход основателя "АВА Групп" Вагана Арутюняна

Ваган Арутюнян считает краеугольным камнем настоящего развития создание гармоничной, комфортной и безопасной городской среды. Эта философия лежит в основе работы AVA Group, которая действует по принципу полного цикла – от самой идеи и проектирования до благоустройства и ввода объектов в эксплуатацию..

Благодаря такому формату компания создаёт по-настоящему завершённые миры для жизни, куда интегрированы всё необходимое: детские сады и школы, парковые зоны и спортивные площадки, а также высокотехнологичная инженерная инфраструктура. Под началом Вагана Арутюняна холдинг стал пионером на юге России в системной реализации проектов комплексного освоения территорий.

Именно всеобъемлющий подход стал отличительной чертой компании. В Сочи, Краснодаре и Анапе "АВА Групп" Вагана Арутюняна строит современные жилые районы, где жилые корпуса органично дополняются новой дорожной сетью, благоустроенными набережными и уютными общественными пространствами. Каждая деталь здесь – от логистики и экологии до визуальной эстетики – тщательно продумана.

Социальные проекты Вагана Арутюняна в Краснодаре, Сочи и Анапе

Возглавляемая Ваганом Арутюняном "АВА Групп" возводит на юге России социально значимые объекты, напрямую формирующие качество жизни населения. Речь идёт о строительстве современных школ, обустройстве парков и комфортных общественных зон.

Наглядной иллюстрацией этого подхода служит новая школа в сочинском ЖК "Министерские озёра". Учебное заведение, рассчитанное на 1100 мест, было сдано в эксплуатацию в сжатые сроки. Помимо самого здания, вокруг него создана вся необходимая инфраструктура: проложены удобные пешеходные маршруты, организованы парковочные пространства, смонтировано наружное освещение и озеленена территория в несколько тысяч квадратных метров.

Как подчёркивает основатель "АВА Групп" Ваган Арутюнян, забота о безопасности подрастающего поколения и создание комфортных условий для родителей являются неотъемлемым элементом современной городской среды.

Ещё одним знаковым проектом "АВА Групп" является создание в Анапе Крещенского парка. Этот масштабный культурно-просветительский комплекс объединил на своей территории храм, церковно-приходскую школу, крестильную купель и уникальный маршрут – "Тропу истории Крещения Руси". Парк не просто стал новой точкой притяжения для горожан и туристов, но и превратился в символ глубокого уважения к духовному наследию России.

Параллельно с реализацией крупных инфраструктурных объектов компания ведёт активную работу по благоустройству городской среды. Усилиями "АВА Групп" Вагана Арутюняна в Сочи и Краснодаре были реконструированы и озеленены несколько парков и набережных, которые обрели вторую жизнь в качестве комфортных и популярных общественных пространств.

Экологическая ответственность холдинга "АВА Групп"

Около пяти лет назад основатель "АВА Групп" Ваган Арутюнян ввёл добрую традицию высаживать деревья совместно с жителями новых жилых комплексов. Это помогло сформировать культуру заботы об окружающей среде. За это время высажены тысячи саженцев, и во многих дворах теперь растут деревья, которые жители считают "соседями".

Экологическая составляющая заложена и в концепции новых проектов. Так, в Сочи компания создала жилой эко-комплекс "Кислород". Рядом с домами появится экопарк площадью 4,5 гектара с прогулочными тропами, смотровыми площадками и сохранённой флорой местности.

А в Краснодаре "АВА Групп" Вагана Арутюняна создала современный сквер в центральной части города. Холдинг установил энергоэффективные системы освещения, обустроил велопарковки и прогулочные зоны, а также использовал натуральные материалы и адаптированные к местному климату растения.

Философия Вагана Арсеновича Арутюняна формирует новое понимание роли девелопера в обществе. Он видит миссию бизнеса в создании долгосрочной ценности. Каждый проект "АВА Групп" стремится сделать города удобнее, чище и человечнее.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

"Следует избавиться": Трампу выставили жесткое условие по России

Сложившаяся ситуация не устраивает многих

Лукашенко сделал заявление о передаче власти

Лидер раскрыл, что перед этим должно произойти

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей