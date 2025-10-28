В Подмосковье отремонтируют более 4 тысяч подъездов к концу 2026 года

Власти Московской области планируют увеличить объем ремонта подъездов в многоквартирных домах в 2026 году до 4 тысяч, что более чем в два раза превышает показатели 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в текущем году запланирован ремонт 1 845 подъездов, из которых уже отремонтировано 1 282.

Работы ведутся в рамках программы, реализуемой управляющими организациями при поддержке областного бюджета. Ремонт подъездов в регионе отвечает целям нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Наша задача – усилить программу ремонта подъездов, как одну из приоритетных",

– заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства и главами округов.

По словам вице-губернатора региона Владислава Мурашова, работы включают ремонт входных групп, стен, потолков и полов, замену почтовых ящиков, светильников и оконных блоков. В 2026 году программа затронет более 1,3 тысячи многоквартирных домов и улучшит условия проживания для 450 тысяч жителей, добавил он.

В пресс-службе правительства Московской области также отметили, что особое внимание будет уделено подъездам, где проживают участники СВО и их семьи, с созданием безбарьерной среды для бойцов, получивших тяжелые ранения. К 1 декабря планируется сформировать окончательный перечень объектов для ремонта в следующем году.