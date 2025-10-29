Овчинский: семь новостроек передали под заселение по реновации в районе Косино-Ухтомский

Всего в этом районе предстоит расселить 55 ветхих домов

С момента начала реализации программы реновации в районе Косино-Ухтомский ВАО жителям было передано под заселение семь новых домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Всего в районе Косино-Ухтомский по программе реновации предстоит расселить 55 ветхих домов, благодаря чему новые квартиры получат примерно 2,1 тысячи семей.

"В районе Косино-Ухтомский передано под заселение семь новостроек по программе реновации. Из них три – с начала 2025 года. Всего в новых домах спроектирована 581 квартира с готовой улучшенной отделкой. В них можно переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. На сегодня новоселье отпраздновали около 300 семей из 17 полностью расселенных домов", – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Овчинский особо отметил, что для удобства новоселам предоставляются бесплатные грузчики и транспорт для перевозки вещей. Услугой "Помощь в переезде" уже воспользовались порядка 200 семей. Заказать ее можно на портале mos.ru или в центрах информирования по переселению.

Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказал, что более 215 тысяч горожан переедут или начнут переезд по программе реновации в 2026–2028 годах.

Этот проект был утвержден летом 2017 года. Он охватывает около миллиона жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее мэр Москвы поручил вдвое ускорить темпы его реализации.

Российская столица остается одним из лидеров среди субъектов страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напоминает пресс-служба Департамента градостроительной политики.