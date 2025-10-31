Президент Узбекистана объявил о запуске кластера искусственного интеллекта

Президент Узбекистана объявил о запуске кластера искусственного интеллекта
Фото пресс-службы президента Узбекистана
В республике намерены внедрить обучение ИИ с начальной школы

Узбекистан активно инвестирует в знания и технологии будущего. Президент республики Шавкат Мирзиеев инициировал создание AI-кластера, который объединит образование, науку и бизнес для развития современной экосистемы искусственного интеллекта в рамках стратегии "Цифровой Узбекистан – 2030".

Решение было принято на видеоселекторном совещании, посвященном внедрению ИИ-технологий в регионах. Новый кластер будет работать по модели "отрасль – вуз – партнер" и включит научные институты, промышленные предприятия и международные исследовательские центры. 

Мирзиеев отметил, что обучение искусственному интеллекту должно начинаться с начальной школы и охватывать все уровни образования. К 2027 году планируется подготовить в стране миллион специалистов с современными цифровыми навыками. С нового учебного года школьный курс информатики пополнили темы по ИИ, а учебники разрабатываются вместе с Массачусетским технологическим институтом (MIT). 

С 2026 года будет проходить Президентский конкурс AI-стартапов – President AI Award – с призовым фондом в 1 миллион долларов. Программа "Один миллион лидеров искусственного интеллекта" будет поддерживать молодых учёных и стартапы, которые развивают инновационные ИИ-решения. 

Ключевой площадкой проекта выбран Университет "Новый Узбекистан". Этот инновационный центр, созданный по инициативе президента, уже стал местом обучения лучших студентов под руководством преподавателей с международным опытом. В университете работают 80 преподавателей, большинство из них иностранцы, почти половина из которых имеют опыт работы в вузах из рейтинга Times Higher Education TOP-600. 

Среди партнеров университета – MIT (США), Cambridge University Press & Assessment (Великобритания), Technical University of Munich (Германия), Khalifa University (ОАЭ), а также такие компании, как Apple, Huawei и "Яндекс".  

Кластер ИИ станет центром исследований и технологических разработок в Узбекистане с высокопроизводительным вычислительным центром мощностью до 10 PFLOPS и хранилищем данных на 8 петабайт. Это позволит проводить масштабные исследования в областях ИИ, Big Data, кибербезопасности и финтеха.

На территории университета появятся AI-лаборатории и исследовательские площадки с участием международных компаний, что усилит интеграцию науки, образования и экономики. 

Мирзиеев подчеркнул важность развития ИИ с раннего возраста. В рамках проекта "Day of AI Uzbekistan", реализуемого с MIT, в 14 регионах страны обучены 1400 тренеров и более 20 000 учителей, что способствует формированию цифрового мышления у школьников. 

По индексу готовности к ИИ от Oxford Insights Узбекистан в 2024 году занял 70 место из 188 стран, улучшив позицию на 17 строчек за год и став лидером в Центральной Азии. Этот успех обусловлен системным подходом: от школьных классов и вузов до президентских инициатив и международных партнерств. 

