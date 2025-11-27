Японец выиграл в лотерею огромную сумму и ее от жены

Однако затем уставшего от тайной роскоши мужчину замучала совесть

Японский пенсионер скрыл от супруги свой выигрыш в лотерею: он стал обладателем 600 млн иен (порядка 300 млн рублей). 66-летний мужчина решил ничего не говорить жене, начав скрыто вести праздную и роскошную жизнь, передает South China Morning Post.

Работяга долгие годы работал в крупной компании и вышел на пенсию. Вместе с женой они живут на общую пенсию в 300 тыс. иен (150 тыс. рублей). Пара платила за обучение двоих детей, имея накопления в 27 млн иен (порядка 13 млн рублей).

В свободное время пенсионер сидел в кофейне и покупал лотерейные билеты. И однажды ему улыбнулась удача. Придя после звонка в банк, он узнал, что получил огромный приз. Шокированный мужчина заявил, что выиграть такую сумму в лотерею еще труднее, чем оказаться под ударом молнии.

Правда, сообщать жене о своем невероятном везении японец не решился. Та строго контролировала семейные финансы, запрещая покупать спиртное и предостерегая от покупки дорогостоящего автомобиля. Он решился сообщить только о выигрыше в 5 млн иен, заявив, что потратит все на ремонт дома.

В действительности супруг жил на широкую ногу: снимал номера в люксовых отелях, ходил на термальные источники, купил дорогую машину и за полгода спустил порядка 9 млн рублей. Чтобы роскошество не бросалось в глаза, пользовался общественным транспортом и прятал свою машину на отдельной парковке.

Однако, отмечает портал "Ридлайф.ру", мужчину замучила совесть. В итоге он вложил практически 500 млн иен в страховые программы, где указал супругу и детей бенефициарами, чтобы у тех была спокойная жизнь после его смерти.