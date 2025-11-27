Японец выиграл в лотерею огромную сумму и ее от жены

Японец выиграл в лотерею огромную сумму и ее от жены
Фото: freepik.com
Однако затем уставшего от тайной роскоши мужчину замучала совесть

Японский пенсионер скрыл от супруги свой выигрыш в лотерею: он стал обладателем 600 млн иен (порядка 300 млн рублей). 66-летний мужчина решил ничего не говорить жене, начав скрыто вести праздную и роскошную жизнь, передает South China Morning Post.

Работяга долгие годы работал в крупной компании и вышел на пенсию. Вместе с женой они живут на общую пенсию в 300 тыс. иен (150 тыс. рублей). Пара платила за обучение двоих детей, имея накопления в 27 млн иен (порядка 13 млн рублей).

В свободное время пенсионер сидел в кофейне и покупал лотерейные билеты. И однажды ему улыбнулась удача. Придя после звонка в банк, он узнал, что получил огромный приз. Шокированный мужчина заявил, что выиграть такую сумму в лотерею еще труднее, чем оказаться под ударом молнии.

Правда, сообщать жене о своем невероятном везении японец не решился. Та строго контролировала семейные финансы, запрещая покупать спиртное и предостерегая от покупки дорогостоящего автомобиля. Он решился сообщить только о выигрыше в 5 млн иен, заявив, что потратит все на ремонт дома.

В действительности супруг жил на широкую ногу: снимал номера в люксовых отелях, ходил на термальные источники, купил дорогую машину и за полгода спустил порядка 9 млн рублей. Чтобы роскошество не бросалось в глаза, пользовался общественным транспортом и прятал свою машину на отдельной парковке.

Однако, отмечает портал "Ридлайф.ру",  мужчину замучила совесть. В итоге он вложил практически 500 млн иен в страховые программы, где указал супругу и детей бенефициарами, чтобы у тех была спокойная жизнь после его смерти.

Источник: South China Morning Post ✓ Надежный источник

ВС России нанесли ракетный удар по штабу ССО Украины, где готовились диверсии

В силовых структурах сообщили, что целеполагание было получено в том числе благодаря работе разведки

Массированный удар РФ заставил Зеленского снова выпрашивать помощь у Запада

Киев призвал европартнеров не делать никаких "пауз" в военной поддержке

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей