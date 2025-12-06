Овчинский: доступно онлайн видеонаблюдение за стройками Москвы

Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Москва продолжает работать над повышением эффективности и открытости градостроительной деятельности. Важным шагом в развитии городских информационных систем стала интеграция Информационно-аналитической системы управления градостроительной деятельностью (ИАС УГД) с Единым центром хранения и обработки данных (ЕЦХД). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Этот проект – еще один шаг к созданию максимально прозрачной и понятной системы строительства в Москве. Интеграция двух систем (ИАС УГД и ЕЦХД) позволит следить за строительным процессом в реальном времени",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Доступ к видеонаблюдению в онлайн-режиме повышает открытость хода строительных работ. Каждый заинтересованный участник процесса может в любой момент убедиться в том, что строительство ведется в соответствии с утвержденными планами и нормативами, добавил министр.

В Москве ведется активная работа по оснащению стройплощадок техническими средствами, позволяющими круглосуточно в режиме реального времени мониторить реализацию проектов.

Оснащение стройплощадок камерами видеонаблюдения и обеспечению передачи данных в городские информационные системы стало одним из обязательных требований для застройщиков с 2025 года. Теперь трансляция также доступна в карточке цифрового паспорта объекта на единой цифровой платформе градостроительной деятельности (smart.mos.ru).

Департамент градостроительной политики Москвы активно занимается автоматизацией услуг и сервисов в информационно-аналитической системе управления градостроительной деятельностью. Работа по внедрению цифровых решений не только повышает эффективность, но и значительно улучшает взаимодействие с застройщиками и гражданами.

Развитие электронных сервисов для предпринимателей реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных".

