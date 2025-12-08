Право-300: итоги национального рейтинга юридических компаний-2025

Рынок стал волатильнее, а заявки отметились большей содержательностью

Портал Право.ru опубликовал итоги ежегодного национального рейтинга среди компаний. В исследовании также появилась новая номинация – "Производство" и промышленность". Участники, между тем, стали проявлять большую активность за внимание клиентов и экспертов.

Всего за 2025-й год была подана 2681 анкета. Это чуть выше аналогичного показателя годом ранее(+1,2% в годовом выражении). Однако налицо качественные изменения: заявки стали содержательнее.

Бизнес ныне сосредоточен на сильных проектах с очевидной ценностью для клиента. Количество проектов выросло до 25 397 (+4,99%), а общая стоимость – практически на треть (+29%, до 662 трлн рублей).

Лидером из топ-5 практик с самой высокой стоимостью проекта отметились "Международные судебные разбирательства" (3,7 млрд рублей). Далее следуют "Санкционное право" (1,8 млрд), "Рынки капиталов" (1,6 млрд рублей), "Международный арбитраж"(1,4 млрд рублей). Пятерку замыкает "Банкротство: судебные споры" (1,3 млрд рублей).

Подробнее о номинациях и тенденциях юридических компаний – в спецвыпуске Право.ru.