Право-300: итоги национального рейтинга юридических компаний-2025

Право-300: итоги национального рейтинга юридических компаний-2025
Фото: freepik.com
Рынок стал волатильнее, а заявки отметились большей содержательностью

Портал Право.ru опубликовал итоги ежегодного национального рейтинга среди компаний. В исследовании также появилась новая номинация – "Производство" и промышленность". Участники, между тем, стали проявлять большую активность за внимание клиентов и экспертов.

Всего за 2025-й год была подана 2681 анкета. Это чуть выше аналогичного показателя годом ранее(+1,2% в годовом выражении). Однако налицо качественные изменения: заявки стали содержательнее.

Фото: 300.pravo.ru

Бизнес ныне сосредоточен на сильных проектах с очевидной ценностью для клиента. Количество проектов выросло до 25 397 (+4,99%), а общая стоимость – практически на треть (+29%, до 662 трлн рублей).

Лидером из топ-5 практик с самой высокой стоимостью проекта отметились "Международные судебные разбирательства" (3,7 млрд рублей). Далее следуют "Санкционное право" (1,8 млрд), "Рынки капиталов" (1,6 млрд рублей), "Международный арбитраж"(1,4 млрд рублей). Пятерку замыкает "Банкротство: судебные споры" (1,3 млрд рублей).

Подробнее о номинациях и тенденциях юридических компаний – в спецвыпуске Право.ru.

Источник: Pravo.ru ✓ Надежный источник

Путин: мирный план Трампа по Украине разбили на четыре части

Каждый из них будет обсуждаться отдельно

"Они серьезно": на Симоньян и ее дочку наорали в больничной регистратуре

А журналистка пыталась лишь что-то уточнить у сотрудницы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей