Музыкант Станислав Ярушин: Молодежь мгновенно распознает фальшь

Артист назвал несколько правил хорошего патриотического контента

Известный российский актер и музыкант Станислав Ярушин посетил Всероссийский патриотический форум Роспатриотцентра Росмолодежи в Национальном центре "Россия". Он поделился своим мнением о том, как можно воспитать у молодежи чувство любви к своей Родине.

"Симбиоз творчества и патриотического воспитания не только возможен, но это единственно возможный путь для работы с поколением Z и Alpha. Они мыслят образами, эмоциями, историями. Нужно не столько воспитывать патриотизм через творчество, сколько делать настолько качественный продукт на родном языке и о родной культуре, чтобы он сам вызывал гордость и сопричастность у ребят",

– подчеркнул он.

По мнению музыканта, при создании музыки необходимо использовать народные коллективы в создании музыки и включать в нее национальные мотивы. Именно качественная работа с существующими материалами сформирует у молодых людей гордость за свою культуру и идентичность, уверен Ярушин.

Патриотическим может быть любой медиаконтент: фильмы, сериалы, музыка, компьютерные игры. Однако в приоритете всегда должны стоять качество и искренность. Музыкант уверен, что молодежь мгновенно распознает фальшь и "заказ" – поэтому основная задача создателей контента сделать так, чтобы патриотическая составляющая органично вплеталась в крутое шоу, а не была его сухой обязательной программой.

После осмотра экспозиции Центра Ярушин написал письмо бойцам специальной военной операции, в котором выразил благодарность за их мужество, силу и защиту России.

Всероссийский патриотический форум под темой "Герои сквозь века" стартовал 7 декабря 2025 года в Национальном центре "Россия". Это масштабное трехдневное событие объединило более 4 тыс. участников из всех регионов России и представителей 24 зарубежных стран, включая Беларусь, Абхазию, Италию, Казахстан, Индию, Китай, Кубу и другие. Форум стал ключевой точкой консолидации патриотического сообщества и финальным аккордом в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Года защитника Отечества.

Организатором форума выступает Роспатриотцентр Росмолодежи.