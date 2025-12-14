Овчинский: в районе Лефортово начали строить многофункциональный офисный комплекс

Овчинский: в районе Лефортово начали строить многофункциональный офисный комплекс
Владислав Овчинский. Фото: пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

С столичном районе Лефортово началось возведение нового многофункционального офисного комплекса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

"Деловой комплекс площадью более 43,8 тысячи квадратных метров будет состоять из двух башен 17 и 18 этажей, объединенных стилобатом. В них оборудуют подземные парковки на 239 машино-мест",

– подчеркнул Овчинский, слова которого приводит пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Внизу расположатся торговые павильоны и точки питания, а начиная с третьего этажа будут находиться офисные помещения различной планировки для сдачи в аренду, добавил министр.

Бизнес-центр возводится по адресу: шоссе Энтузиастов, владение 12. Инвестор планирует завершить строительство в конце 2028 года

Застройщиком проекта выступает компания ООО "СЗ “ОБЪЕКТ ГАРАНТ”".

