Встречаем Новый год: сначала дома, потом – в гости

Что меняется в традициях взрослых россиян

Новый год – самый любимый праздник россиян. Отмечать его планируют практически все, это подтверждают данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом большинство намерено придерживаться традиции, которая сформировалась за последние годы.

Как показал опрос, встречать наступление Нового 2026 года намерены 97% россиян. Подавляющее большинство – 76% – предпочитают слушать бой курантов в домашней обстановке. Исключение – студенты в возрасте 18-23 лет, которые готовятся к шумным вечеринкам в большой компании. Такая традиция сложилась у россиян довольно давно. Начиная с 2003 года 72-82% жителей нашей страны проводят праздничную ночь дома в семейном кругу, а посещение друзей и родственников откладывают на длинные новогодние выходные.

Отношение к праздничному застолью за последние десятилетия тоже изменилось. Теперь у людей нет стремления поразить кого-то изобилием, а вот сервировке уделяется повышенное внимание.

Мандарины и шампанское – неизменные атрибуты Нового года, и бокал игристого под бой курантов давно стал традиционным аперитивом к новогоднему столу. А вот после обильного застолья и теплых поздравлений друг друга, самым предпочитаемым продолжением вечера считается душевная беседа в кругу близких людей с традиционным дижестивом в небольших дозах.

