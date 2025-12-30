Ефимов: почти 770 москвичей начали переселяться в новостройку по реновации в районе Царицыно

Рядом с ЖК есть метро и автобусные остановки

На юге российской столицы началось переселение москвичей по программе реновации в современный, комфортабельный ЖК по адресу: Кантемировская улица, дом 41, корпус 1, 2. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В этом году на Кантемировской улице был передан под заселение третий жилой комплекс по программе реновации. В него переедут около 770 жителей трех старых домов в районе Царицыно. Для того чтобы переезд москвичей был комфортным, на первом этаже соседней новостройки открыт Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам", – рассказал Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что в рамках действующей программы реновации в этом районе планируется расселить 141 дом устаревшего жилого фонда. Новое современное жилье получат свыше 36 тысяч жителей Москвы, при этом на сегодняшний день под заселение уже переданы 13 новых ЖК.

Рядом с комплексом расположены станция метро "Кантемировская" Замоскворецкой линии метрополитена и остановки общественного транспорта. Рядом также есть школы, детсады и поликлиника.

"В жилом комплексе переменной этажности на Кантемировской улице оборудовали 362 квартиры с улучшенной отделкой общей площадью около 18,5 тысячи квадратных метров. Шесть из них адаптировали для проживания маломобильных граждан: спроектировали широкие дверные проемы и предусмотрели специальные поручни в санузлах", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он добавил, что в подъездах установили лифты, обустроили места для консьержей, а также специальные помещения для хранения колясок и велосипедов. Придомовую территорию комплексно привели в порядок, а на первых этажах запланировали пространства под объекты социально-бытового назначения.

На всех этапах – от осмотра квартир до подписания договоров на новое жилье – участников программы реновации сопровождают специалисты Департамента городского имущества. Чтобы каждая семья получила необходимое внимание при оформлении документов, переселение в новые дома организуют поэтапно.

"Первыми предложения равнозначных квартир в жилом комплексе на Кантемировской улице в конце ноября получили почти 250 человек из дома 47, корпуса 2, на Кавказском бульваре. Спустя месяц город направил уведомления о начале переселения еще 520 москвичам из домов 36 и 38 на этом же бульваре. Жители первой расселяемой пятиэтажки уже приступили к осмотру жилья, горожане из двух других домов начнут осматривать квартиры после новогодних праздников – 13 января. Переехать в новые квартиры участники программы смогут сразу после заключения договоров", – особо отметила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин поздравил с новосельем 250-тысячного участника программы реновации.

Решение о запуске программы приняли летом 2017 года. Проект охватывает порядка миллиона жителей столицы и включает переселение людей из 5176 ветхих домов.

Ранее глава российской столицы дал поручение вдвое ускорить темпы выполнения данной программы.

Москва входит в число регионов-лидеров по масштабам строительства. Активные темпы ввода жилья в эксплуатацию отвечают задачам нацпроекта "Инфраструктура для жизни".