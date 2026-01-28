Врач-психиатр объяснила, почему человек глупеет от скроллинга в соцсетях

Мозг "обрезftn" ненужные контакты между нейронами, и усваивать информацию становится сложнее

Скроллинг в социальных сетях снижает выработку дофамина, замедляет реакцию и вызывает у человека усталость, заявила врач-психиатр Валентина Аванесова.

Эта привычка формирует "дешевый" эндорфин – мозг сравнивает поступающую информацию с той, которую человек уже знает, и, видя что-то новое, формирует тот самый гормон удовольствия.

"То есть, открывая приложения, мы запускаем цикл "клик – новизна – дофамин", который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации", – указала специалист.

Однако из-за такого скроллинга у человека нарушается естественная выработка дофамина и серотонина. А вот утомляемость, напротив, повышается, отмечает портал "Ридлайф.ру". Отечественные биофизики смогли доказать, что постоянное использование мобильного интернета замедляет реакцию – особенно у детей.

По словам доктора, наиболее опасное последствие – изменение нейронных связей. Мозг решает "обрезать" ненужные синапсы (контакты между двумя нейронами), и человек сложнее начинает усваивать новую информацию, реже вспоминая то, что уже знает.

"Попросту говоря, он тупеет", – отмечает РИАМО.

Аванесова вспоминает случай из своей практики: к ним обратился молодой человек с цифровой зависимостью. И работа, и хобби, и досуг были завязаны на смартфоне. Состояние сильно контрастировало с теми, кто находился в клинике и уже две недели обходился без гаджетов (у этих пациентов активность мозга была более выраженной, сфокусироваться на диалоге или занятии им было проще).

Многие реабилитанты, кстати, признаются, что с тяжестью отказываются от смартфона и нелегко возвращаются в цифровую жизнь. Так болезненно на постоянный информационный шум реагирует мозг.