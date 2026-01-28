Врач-психиатр объяснила, почему человек глупеет от скроллинга в соцсетях

Врач-психиатр рассказала, почему человек глупеет от скроллинга в соцсетях
Фото: freepik.com
Мозг "обрезftn" ненужные контакты между нейронами, и усваивать информацию становится сложнее

Скроллинг в социальных сетях снижает выработку дофамина, замедляет реакцию и вызывает у человека усталость, заявила врач-психиатр Валентина Аванесова.

Эта привычка формирует "дешевый" эндорфин – мозг сравнивает поступающую информацию с той, которую человек уже знает, и, видя что-то новое, формирует тот самый гормон удовольствия.

"То есть, открывая приложения, мы запускаем цикл "клик – новизна – дофамин", который может продолжаться бесконечно без глубокой обработки информации", – указала специалист.

Однако из-за такого скроллинга у человека нарушается естественная выработка дофамина и серотонина. А вот утомляемость, напротив, повышается, отмечает портал "Ридлайф.ру". Отечественные биофизики смогли доказать, что постоянное использование мобильного интернета замедляет реакцию – особенно у детей.

По словам доктора, наиболее опасное последствие – изменение нейронных связей. Мозг решает "обрезать" ненужные синапсы (контакты между двумя нейронами), и человек сложнее начинает усваивать новую информацию, реже вспоминая то, что уже знает. 

"Попросту говоря, он тупеет", – отмечает РИАМО.

Аванесова вспоминает случай из своей практики: к ним обратился молодой человек с цифровой зависимостью. И работа, и хобби, и досуг были завязаны на смартфоне. Состояние сильно контрастировало с теми, кто находился в клинике и уже две недели обходился без гаджетов (у этих пациентов активность мозга была более выраженной, сфокусироваться на диалоге или занятии им было проще).

Многие реабилитанты, кстати, признаются, что с тяжестью отказываются от смартфона и нелегко возвращаются в цифровую жизнь. Так болезненно на постоянный информационный шум реагирует мозг.

Источник: РИАМО ✓ Надежный источник

Европейцы получили строгое наказание после глупого удара по России

ЕС обрубил сук, на котором сидел

Сколько денег G7 отняла у Москвы и отправила Киеву

Аналитики сделали точный расчет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей