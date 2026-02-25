В "Горках Ленинских" сожгли самое высокое в России масленичное чучело

В "Горках Ленинских" сожгли самое высокое в России масленичное чучело
Фото: пресс-служба музея-заповедника «Горки Ленинские»

В Государственном историческом музее-заповеднике "Горки Ленинские" установили рекорд, сожгив самое высокое в стране масленичное чучело высотой 25,2 метра. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта Подмосковья.

По данным ведомства, праздник, организованный в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и гостеприимство", собрал более 6 тысяч гостей. Чучело впервые зажгли факелами конного театра под музыку из кинофильма "Новые приключения неуловимых".

На создание конструкции ушло 800 м бруса, 250 м ткани и 3 тонны сена. Чучело нарядили в кружевной кокошник и платье с узорами по мотивам старинной вышивки шелком. Горело оно 40 минут.

Директор музея-заповедника Евгений Сарамуд отметил, что праздник посвятили Году единства народов России.

"Педагоги Детского культурно-просветительского центра "Лампа" научили наших гостей делать игрушки из разных регионов России: от поморских кукол до якутских жужжалок", – рассказал он.

На празднике ввели собственную "валюту" – рублин, который можно было заработать на испытаниях и обменять на товары в масленичной лавке.

Для гостей выступили фолк-коллективы "Бабкины внуки", DeepFolk, "Яр" и виртуоз балалайки Михаил Никифоров.

