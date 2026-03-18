Собянин рассказал об уникальных разработках резидентов ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: mos.ru

Резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" представили в 2025 году более 90 уникальных разработок. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, наибольшее количество инновационных решений предложено в области информационных технологий и микроэлектроники, также сделано довольно много разработок оригинального высокотехнологичного оборудования. В частности, только один столичный производитель лазерного оборудования представил шесть разных станков для лазерной маркировки и гравировки. Еще одна интересная разработка – новый автомат для продажи и пополнения проездных билетов – была представлена компанией, выпускающей современные отечественные банкоматы.

Среди новинок, представленных резидентами ОЭЗ "Технополис Москва" в прошлом году, мэр также отметил ИИ-ускоритель для высокоплотных вычислений – по оценкам экспертов, данная отечественная инновация не уступает мировым аналогам. Есть поводы для гордости и у специалистов, работающих в области фармакологии. Например, появился новый препарат для терапии хронического заболевания почек в тяжелой форме.

"За время работы ОЭЗ Москвы резиденты зарегистрировали уже 818 результатов интеллектуальной деятельности в виде патентов, лицензий, свидетельств и товарных знаков",

– написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. Ранее он сообщил, что Москва увеличила объемы выпуска инновационных лекарств, в том числе для лечения редких (орфанных) заболеваний и онкологии. 

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
