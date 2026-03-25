В Подмосковье внедряют роботов-собак для диагностики теплосетей

На форуме "Эффективная РСО: от стандарта к цифре и качеству" в Доме правительства Московской области представили новейшие технологии для диагностики коммунальной инфраструктуры, включая роботизированные комплексы и мобильные штабы.

По данным пресс-службы правительства Московской области, специалисты продемонстрировали бионическую робособаку-сканер, предназначенную для обследования труднодоступных участков теплосетей, и робота-кроулера, способного с высокой точностью выявлять повреждения внутри труб.

Также в регионе сформирован парк из 19 мобильных штабов на базе автомобилей, которые используются для координации работ на месте крупных аварий.

На полях форума губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что модернизация коммунальной инфраструктуры остается приоритетом региона. Данная работа является одним из направлений нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Подобная работа, мозговые штурмы, изучение новых технологий позволяют нам управлять очень сложной, большой системой ЖКХ",

– сказал Воробьев.

В Подмосковье реализуется масштабная программа обновления коммунальных сетей. К 2029 году планируется обновить 424 котельных и центральных тепловых пункта, а также порядка 800 км сетей.

В 2026 году работы затронут более 400 объектов, включая 100 котельных и свыше 200 км теплосетей.

Для повышения надежности коммуникаций в регионе создан единый стандарт работы ресурсоснабжающих организаций на основе опыта "Мособлгаза". Он предполагает усиление аварийных бригад и диспетчерских служб, техническое перевооружение и цифровизацию процессов.