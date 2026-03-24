Подмосковье участвует в новом сезоне премии #МЫВМЕСТЕ

Стартовал прием заявок на Международную премию #МЫВМЕСТЕ, которая в этом году приурочена к Году единства народов России и Международному году добровольцев, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

В национальной части премии заявки принимаются от волонтеров, наставников, НКО, бизнеса и территорий в 12 номинациях, включая новые "Герои нашего времени" и "Сила единства". Международная часть представлена двумя номинациями: "Код милосердия" и "Устойчивое будущее". Заявки принимаются до 24 мая на сайте премии.

Сопредседатель оргкомитета, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что премия дает общественное признание на самом высоком уровне.

"Смысл Премии – выявить таких лидеров, поддержать их и дать возможности для роста и масштабирования практик",

– сказал Кириенко.

По данным Минмолодежи Подмосковья, в этом сезоне впервые при оценке заявок будет использоваться искусственный интеллект в качестве дополнительного инструмента для жюри, что повысит объективность анализа.

Церемония награждения победителей состоится в декабре в Москве в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

Подмосковье участвует в премии с 2021 года. За это время от региона подано более 4,5 тыс. заявок, 33 проекта дошли до финала, 14 стали призерами. Премия реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".