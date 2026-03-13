Подмосковные бренды присоединились к программе поддержки бизнеса РВБ

Порядка 50 компаний из Московской области стали участниками "Платформы роста" – комплексной программы поддержки предпринимателей от объединенной компании РВБ (Wildberries & Russ), сообщила зампред правительства региона – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

"Это производители самой разной продукции под собственными брендами – косметика, одежда, товары для дома и многое другое. Безусловно, подмосковных брендов гораздо больше, поэтому количество участников программы из Московской области будет расти", – отметила Зиновьева.

По данным властей региона, программа реализуется в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". В 2025 году объем продаж товаров подмосковных брендов вырос на 28% по сравнению с предыдущим годом, следует из данных, предоставленных РВБ.

Московская область стала 41-м регионом, включившимся в "Платформу роста". Предприниматели получат доступ к инструментам продвижения, логистическим решениям и аналитическим сервисам маркетплейса.

"Уверена, что уже совсем скоро мы увидим бренды из Московской области не только на федеральном уровне, но и за пределами нашей страны", – заявила руководитель "Платформы роста" Юлия Полетаева.

Всего в программе участвуют более 1200 брендов из десятков регионов. На Wildberries действует раздел "Сделано в Московской области", где представлено более 50 тысяч товаров местных производителей.

Проект "Платформа роста" запущен в декабре 2024 года РВБ и Агентством стратегических инициатив (АСИ). В январе 2025 года программу презентовали президенту РФ Владимиру Путину.