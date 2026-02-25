Подмосковье и Беларусь рекордно нарастили товарооборот

Товарооборот между Московской областью и Беларусью по итогам прошлого года превысил $7,1 млрд, увеличившись более чем вдвое с 2019 года, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с белорусской делегацией.

"Наши лидеры всегда находят общий язык, всегда оставляют перспективную повестку. Ну а мы, регионы, рады, что можем наполнять её конкретными и важными проектами",

– отметил Воробьев.

Глава администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой подчеркнул, что более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории Подмосковья.

"Такое экономическое и промышленное партнёрство – это следствие того, что Московская область является для нас регионом №1 по количеству побратимских связей",

– заявил Крутой.

Сотрудничество развивается в различных сферах. Мытищинский "Метровагонмаш" в 2025 году поставил Минскому метрополитену 20 современных вагонов, еще 15 запланированы на этот год. "Коломенский завод" создает двигатели для карьерных самосвалов БелАЗ, а "Ногинский завод топливной аппаратуры" поставляет продукцию для тракторов "Беларус".

В образовательной сфере заключено 60 договоров между учебными заведениями двух стран. Студенты подмосковных колледжей регулярно участвуют в конкурсах профмастерства в Минске, а школьники посещают Брестскую крепость и культурные мероприятия.

Посол Беларуси в РФ Юрий Селиверстов отметил важность социальных контактов.

"Граждане хотят, чтобы внешние потрясения их не касались, и они могли жить, как прежде. Наша задача – найти разумный баланс, чтобы обеспечить эту стабильность",

– прокомментировал он.

Ранее власти Подмосковья сообщили об открытии в торговом центре "МЕГА Химки" новой бренд-зоны "Сделано в Беларуси".