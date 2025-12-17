Подмосковье вошло в число лидеров экологического рейтинга России

Московская область стала одним из шести регионов-лидеров в экологическом рейтинге России за 2025 год, сообщил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

По данным властей Подмосковья, рейтинг составлен в соответствии с задачами национального проекта "Экологическое благополучие".

Кроме Московской области, в лидирующие позиции в рейтинге заняли Липецкая и Челябинская области, а также Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Три федеральных проекта – "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал" и "Комплексная система обращения с ТКО" – остаются в зоне повышенного внимания на федеральном уровне. "Эти проекты требуют особого внимания. И мы этим совместно с правительством Российской Федерации занимаемся", – подчеркнул глава думского комитета Дмитрий Кобылкин.

Для решения выявленных проблем созданы специальные рабочие группы при участии вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева. По словам Кобылкина, уже видны определенные изменения, хотя они пока не носят масштабного характера.

Отдельное внимание уделяется вопросу создания очистных сооружений. Профильные министерства должны представить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы до 20 декабря.