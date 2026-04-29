Люди рассказали о своих самых странных фобиях

Люди рассказали о своих самых странных фобиях
Картинка: сгенерировано ИИ
Некоторых пугают весьма необычные вещи

Пользователи интернета устроили своеобразную исповедь и рассказали о своих самых странных страхах, которые порой выглядят абсурдно, но для них вполне реальны и даже вызывают панику.

Один из участников признался, что боится, будто случайно потерянный им волос может каким-то образом привести к обвинениям в преступлении, если окажется на месте происшествия.

Другой пользователь рассказал о тревоге при виде мутной воды, особенно если под водной гладью скрываются какие-то объекты, например, затонувшие корабли или какие-то строения.

Один мужчина признался в сильном страхе перед зеркалами, стоящими напротив кровати. Причина – детские воспоминания о пугающих головах гоблинов, которые привиделись ему в зеркале. Детское потрясение оставило такой след, что он до сих пор старается закрывать зеркала перед сном.

Еще один участник поделился, что не может спокойно находиться рядом с молью после инцидента, когда случайно проглотил насекомое и пережил настоящий ужас, так как моль застряла в глубине рта и укусила его в горло. С тех пор даже само присутствие моли вызывает у него сильную тревогу. Об этом пишет портал "Ридлайф.ру".

Источник: Ридлайф.ру
