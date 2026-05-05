Подмосковные реабилитационные центры получат новое оборудование для ветеранов и людей с инвалидностью

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Власти Московской области расширяют инфраструктуру медицинской реабилитации:ю. В текущем году современное оснащение получат 24 учреждения региона, которые работают с ветеранами боевых действий, взрослыми и детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Согласно сообщению пресс-службы правительства региона, общий объем поставок составит около 300 единиц оборудования. Закупки ведутся в соответствии с задачами национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Губернатор региона Андрей Воробьев назвал реабилитацию ветеранов одним из приоритетов региональной социальной политики.

"Эти направления важны для бойцов, которые возвращаются домой и нуждаются в восстановлении, в том числе после тяжелых ранений. Также эта помощь необходима людям с ограниченными возможностями здоровья – как взрослым, так и детям",

– сказал он.

Флагманом программы выступает центр реабилитации имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, принимающий участников боевых действий со всей страны. Туда уже поступили два взаимодополняющих аппарата: бесконтактная гидромассажная ванна "Акварелакс" и роботизированная система декомпрессии позвоночника "Робоспайн". Год назад оба устройства проходили там апробацию, после чего были приобретены для постоянного использования.

Параллельно регион закупает оборудование для детской реабилитации. Центры в Балашихе, Серпухове, Коломне и Домодедове получат слухоречевые приборы "Глобус", передающие звук через воздух, костную проводимость и тактильные вибрации. Для работы с детьми с расстройствами аутистического спектра в учреждения 16 округов направят интерактивные развивающие комплексы и специализированные наборы для логопедов и дефектологов.

Шагательные тренажеры "Имитрон", имитирующие процесс ходьбы для пациентов с нарушениями двигательных функций, получат центры Павловского Посада и Раменского.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
