Воробьев поздравил коллектив КТРВ с 84-летием головного предприятия в Королеве

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) с годовщиной предприятия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное мероприятие прошло в Королеве. Корпорация отмечает 24 года со дня основания, а её головное предприятие – 84-летие.

"Я хочу поздравить весь коллектив, поблагодарить за профессионализм, компетенции, задачи, которые вы великолепно выполняете, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения",

– сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Головное предприятие КТРВ – завод №455 – было образовано в 1942 году в Подмосковье. Интегрированная структура "КТРВ" создана в 2002 году указом президента РФ. Сегодня корпорация объединяет 58 предприятий в Подмосковье (Реутов, Лыткарино, Дубна, Химки) и по всей стране. В ней работают около 100 тыс. человек, включая более 3 тыс. в головном центре. КТРВ разрабатывает и выпускает высокоточное оружие.

Генеральный директор "КТРВ", Герой России Борис Обносов поблагодарил коллектив за работу. "Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – своевременно поставлять на фронт изделия, которые приблизят нашу Победу. Со своей стороны мы делаем все, чтобы создать для вас комфортные условия, обеспечить перспективы роста и поддержать ваши семьи", – отметил он.

Благодарность губернатора Подмосковья объявлена гендиректору КТРВ и всему коллективу.

Воробьев также вручил сотрудникам предприятия областные награды и знаки отличия.