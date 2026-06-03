Воробьев поздравил коллектив КТРВ с 84-летием головного предприятия в Королеве

Воробьев поздравил коллектив КТРВ с 84-летием головного предприятия в Королеве
Фото: Сергей Шешин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил коллектив Корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) с годовщиной предприятия, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Торжественное мероприятие прошло в Королеве. Корпорация отмечает 24 года со дня основания, а её головное предприятие – 84-летие.

"Я хочу поздравить весь коллектив, поблагодарить за профессионализм, компетенции, задачи, которые вы великолепно выполняете, особенно в это сложное время. Мы на вас надеемся, верим, как и в новые открытия и новые внедрения",

– сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Головное предприятие КТРВ – завод №455 – было образовано в 1942 году в Подмосковье. Интегрированная структура "КТРВ" создана в 2002 году указом президента РФ. Сегодня корпорация объединяет 58 предприятий в Подмосковье (Реутов, Лыткарино, Дубна, Химки) и по всей стране. В ней работают около 100 тыс. человек, включая более 3 тыс. в головном центре. КТРВ разрабатывает и выпускает высокоточное оружие.

Генеральный директор "КТРВ", Герой России Борис Обносов поблагодарил коллектив за работу. "Сегодня перед нами стоит важнейшая задача – своевременно поставлять на фронт изделия, которые приблизят нашу Победу. Со своей стороны мы делаем все, чтобы создать для вас комфортные условия, обеспечить перспективы роста и поддержать ваши семьи", – отметил он.

Благодарность губернатора Подмосковья объявлена гендиректору КТРВ и всему коллективу.

Воробьев также вручил сотрудникам предприятия областные награды и знаки отличия.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

Неожиданное решение Европы по России вызвало переполох на Западе

Европейцам пришлось идти на попятную

Запад готовит подлый удар по украинцам

Отношение к незалежным давно изменилось

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей