Гаспачо вместо гестапо: сенатор США выступила с фееричным заявлением

Гаспачо вместо гестапо: сенатор США выступила с фееричным заявлением
Фото: pixabay.com
Известного политика подняли на смех в Соединенных Штатах и за их пределами

В Америке есть "полиция гаспачо". С таким заявлением выступила сенатор США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин.

Накануне, комментируя в эфире телеканала One America News Network дело о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, она накинулась на действующие американские власти. Однако перепутала малознакомые иностранные слова и вместо сравнения нынешней политики в США с гитлеровским гестапо раскритиковала приготовленный спикером нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси суп "гаспачо".

"У нас есть не только тюрьма округа Колумбия, которая является ГУЛАГом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса",

– заявила Тейлор Грин. Ее высказывание тут же вызвало массу насмешек в СМИ и соцсетях.

"Член Конгресса США от Республиканской партии путает секретную полицию Гитлера с популярным испанским холодным томатным супом", – пишет британская Guardian.

"Член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин стала посмешищем в среду после того, как перепутала гаспачо с нацистским гестапо", – отметили в New York Post. 

"Я заинтересовалась, почему в округе Колумбия все пишут в Твиттере о гаспачо, а теперь я просто жажду съесть что-нибудь на ужин", – отреагировала ведущий журналист американского издания The Hill Саракши Рай.

Сама Тейлор Грин попыталась свести свою оплошность к шутке, опубликовав в "Твиттере" пост, продолжающий кулинарную тему:

"Нет супа тем, кто незаконно шпионит за членами Конгресса, но они пойдут в гуляш", 

написала политик, поставив в сообщении теги "гаспачо" и "гестапо". Однако подписчики не оценили шутку.

"У тебя не получилось сохранить лицо", "Слишком поздно, Мардж", – сообщили они в комментариях.

Ранее Тейлор Грин стала героиней гей-скандала, разгоревшегося в Конгрессе США.

Источник: OANN ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

советский инженер
Пожаловаться Ответить
Сама по себе оговорка безобидная но говорит об уровне знаний конгресса США. О том что эти люди решают очень многое не зная и не понимая ничего.
Гость340090
Пожаловаться Ответить
клоуны. как и их рабы хохлы.
1
новости партнеров

Войны не будет: эксперты Moody's проанализировали конфликт между Россией и Украиной

Сильных экономических потрясений для РФ тоже не ожидается

"Затопчут ногами": Макрону предрекли удар от НАТО за предложение Путину по Украине

Лидер Франции пытается примерить на себя роль великого Шарля де Голля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей