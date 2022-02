В Америке есть "полиция гаспачо". С таким заявлением выступила сенатор США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин.

Накануне, комментируя в эфире телеканала One America News Network дело о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, она накинулась на действующие американские власти. Однако перепутала малознакомые иностранные слова и вместо сравнения нынешней политики в США с гитлеровским гестапо раскритиковала приготовленный спикером нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси суп "гаспачо".

"У нас есть не только тюрьма округа Колумбия, которая является ГУЛАГом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса",

– заявила Тейлор Грин. Ее высказывание тут же вызвало массу насмешек в СМИ и соцсетях.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD