Известного политика подняли на смех в Соединенных Штатах и за их пределами

В Америке есть "полиция гаспачо". С таким заявлением выступила сенатор США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин.

Накануне, комментируя в эфире телеканала One America News Network дело о беспорядках в Капитолии 6 января 2021 года, она накинулась на действующие американские власти. Однако перепутала малознакомые иностранные слова и вместо сравнения нынешней политики в США с гитлеровским гестапо раскритиковала приготовленный спикером нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси суп "гаспачо".

"У нас есть не только тюрьма округа Колумбия, которая является ГУЛАГом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса",

– заявила Тейлор Грин. Ее высказывание тут же вызвало массу насмешек в СМИ и соцсетях.

Gazpacho police? This is exactly why you should never do an interview on an empty stomach. #gazpachopolice pic.twitter.com/lFZc72lQmD — Darwin James (@DarwinUnhinged) February 10, 2022

"Член Конгресса США от Республиканской партии путает секретную полицию Гитлера с популярным испанским холодным томатным супом", – пишет британская Guardian.

"Член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин стала посмешищем в среду после того, как перепутала гаспачо с нацистским гестапо", – отметили в New York Post.

"Я заинтересовалась, почему в округе Колумбия все пишут в Твиттере о гаспачо, а теперь я просто жажду съесть что-нибудь на ужин", – отреагировала ведущий журналист американского издания The Hill Саракши Рай.

Сама Тейлор Грин попыталась свести свою оплошность к шутке, опубликовав в "Твиттере" пост, продолжающий кулинарную тему:

"Нет супа тем, кто незаконно шпионит за членами Конгресса, но они пойдут в гуляш",

– написала политик, поставив в сообщении теги "гаспачо" и "гестапо". Однако подписчики не оценили шутку.

"У тебя не получилось сохранить лицо", "Слишком поздно, Мардж", – сообщили они в комментариях.

Ранее Тейлор Грин стала героиней гей-скандала, разгоревшегося в Конгрессе США.