На саммит ШОС в Тяньцзине прибыла внушительная российская делегация. В ее числе также отметился министр финансов РФ Антон Силуанов, который во время общения с представителями СМИ попал в неловкую ситуацию. Видео появилось на странице журналиста Александра Юнашева в соцсетях.
Корреспондент отметил, что во время поездки в Китай столкнулся с трудностями при попытке расплатиться за что-то в местных заведениях. Поэтому он решил поинтересоваться у российского главы Минфина, как он решает эту проблему. Ответ его удивил.
"Я вообще ни за что не плачу (в поездке)" – сказал Силуанов.
На это Юнашев пошутил, что все расходы покрывают налоги россиян – это вызвало смущенный смех у министра и спровоцировало неловкую паузу, прервать которую поспешил глава "Роснефти" Игорь Сечин. Топ-менеджер указал, что оплачивается визит "нашими налогами", вероятно, намекая на большой вклад крупного бизнеса в российскую экономику.
