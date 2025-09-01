Европейцы уверяют, что Москва регулярно устраивает провокации

Западные СМИ со ссылкой на источники среди европейских чиновников сообщили, что во время визита главы Еврокомиссии Урсулы Фон дер Ляйен в Болгарию произошла нештатная ситуация. Самолет с политиком потерял сигнал GPS и не смог приземлиться с использованием электрических навигационных средств – пилотам пришлось прибегнуть к бумажным картам спустя часа кругового полета над аэропортом.

Указывается, что посадка, несмотря на отсутствие сигнала во всей аэрогавани, произошла без последствий. После случившегося в Европе поспешили сделать заявление, что во всем виновата Россия.

Европейские чиновники указали, что проблемы с GPS – результат внешнего вмешательства. С февраля 2022 года они регулярно фиксируют подобные проблемы, а в последнее время к ним добавились и подменные сигналы. В Еврокомиссии также подтвердили, что самолет с Фон дер Ляйнен попал под намеренный саботаж.

"Мы получили информацию от болгарских властей, что они подозревают, что это было вопиющее вмешательство со стороны России. Этот инцидент подчеркивает важность нынешней поездки председателя в прифронтовые государства, где она воочию увидела повседневные угрозы со стороны России и ее марионеток", – заявила пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста.

Российская сторона, в свою очередь, пока не отреагировала на новые обвинения со стороны Европы.