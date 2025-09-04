Ведущий Fox News допустил подрыв газопровода "Сила Сибири 2"

В США пригрозили разбомбить газопровод "Сила Сибири 2"
Фото: Kremlin.ru / wikipedia.org
Американцы уже готовятся нанести удар по Москве и Пекину

Газопровод "Сила Сибири 2" после ввода в эксплуатацию может постичь участь "Северных потоков". Такое предостережение высказал журналист Fox News Джесси Уоттерс.

В прямом эфире ведущий напомнил, что проект будет завершен в следующем десятилетии. Его работа поможет покрыть порядка 15% энергетических потребностей Китая, а также сыграет важную роль в усилении сотрудничества между Пекином и Москвой. Как известно, против этого выступают США и Европа.

"Возможно, кому-то придется разбомбить этот трубопровод, как "Северный поток"", – заявил Уоттерс, сделав жест с кавычками на слове "кому-то". 

Как известно, причастной к подрывам газопроводов "Северные потоки" оказалась группа украинских диверсантов, которая действовала по указу из Киева. Российские эксперты полагают, что украинского руководство никогда не решилось бы на подобный шаг, если бы не получило разрешение в Белом доме.

Ранее во время визита в Китай глава "Газпрома" Алексей Миллер и представитель Китайской национальной нефтегазовой корпорации подписали официальное обязательство о строительстве нового газопровода "Сила Сибири 2". 

Источник: РИА "Новости"

