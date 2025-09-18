Путин удовлетворил прошение Козака об отставке

Раскрыта реакция Путина на отставку Козака
Фото: Kremlin.ru / wikimedia.org
Чиновник, по слухам, не планирует дальше работать на госслужбе

Заместитель Администрации президента РФ Дмитрий Козак уйдет со своей должности в пятницу. Как сообщили источники, Владимир Путин не стал выступать против и согласился подписать его заявление об отставке, которое чиновник подал на выходных.

"Прошение Козака удовлетворено, пятница станет его последним рабочим днем на прежнем посту", – заявил аноним.

По данным осведомителей, политик может уйти в бизнес. Сейчас он рассматривает два подходящих варианта для новой должности, но окончательного решения по вопросу пока не принято. При этом ранее поговаривали, что он может получить назначение в качестве полпреда президента РФ по Северо-западному федеральному округу.

Как пишет Forbes, чиновник был готов покинуть свой пост еще в 2022 году. Сейчас возможность работы на государственной службе он не рассматривает. 

На своей должности в АП Козак курировал вопросы постсоветских стран, однако летом Владимир Путин упразднил два управления, которые находились под его руководством. Вместо этого появилось одно, во главе которого поставили Сергея Кириенко, а новые обязанности для заместителя назначены не были. Как отмечал Дмитрий Песков, когда в Кремле появится понимание, за что теперь будет отвечать Козак, будут выставлены соответствующие документы.

Источник: Интерфакс
