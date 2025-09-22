За границей неожиданно раскрыли национальность Мишустина

За границей неожиданно раскрыли национальность Мишустина
Фото: Tatarstan.ru / wikimedia.org
Политик вошел в список самых влиятельных евреев

Израильское издание The Jerusalem Post неожиданно сообщило о принадлежности российского премьера Михаила Мишустина к еврейской нации. На сайте СМИ опубликовали рейтинг самых влиятельных евреев в мире, и глава кабмина РФ оказался 18-м в списке.

В статье сказано, что Мишустин является одним из самых важных людей в российской политике. А по происхождению – сыном еврея из Полоцка. Известно, что отца премьер-министра зовут Владимир Моисеевич, а его мать – Луиза Михайловна.

"Его способность поддерживать экономическую стабильность и функциональность правительства в условиях беспрецедентного мирового давления сделала его незаменимым членом руководства России, поставив его в один ряд с самыми влиятельными фигурами в современном еврейском руководстве мира", – нахваливают его журналисты.

По сообщению издания, Мишустин не говорит о своем еврейском происхождении, поскольку опасается антисемитизма, а также не хочет "справляться с трудностями самоидентификации в стране".

При этом ранее ходили слухи, что у политика также есть и армянские корни. Например, он свободно говорит на армянском языке, что неоднократно демонстрировал во время деловых поездок.

Источник: The Jerusalem Post

