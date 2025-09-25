WP: глава Пентагона созывает экстренное собрание генералов

Американские генералы в панике: глава Пентагона созывает экстренное собрание
Фото: U.S. Secretary of Defense / wikimedia.org
Подобного в американской истории еще не было

Американский министр обороны Пит Хегсет приказал сотням генералов и адмиралов армии США собраться в срочном порядке на базе морской пехоты в Вирджинии на следующей неделе без указания причины. Это посеяло смуту, тревогу и панику среди военных, поскольку требование командующего не является типичным, передает The Washington Post.

Источники рассказали, что приказ разослали практически всем военным чинам США по всему миру – всего их насчитывается около 800 человек. Предварительно встреча пройдет 30 сентября.

"Приказ Хегсета распространяется на всех старших офицеров в звании бригадного генерала и выше, а также на их эквивалент в ВМС, занимающих командные должности, и их старших советников. Как правило, каждый из этих офицеров командует сотнями или тысячами рядовых военнослужащих", – указывают журналисты.

Ожидается, что на встрече будут присутствовать высшие командиры в зонах конфликтов и старшие военные руководители, дислоцированные по всей Европе, Ближнему Востоку и Азиатско-Тихоокеанскому региону. 

Особенность приказа командующего заключается в том, что его предшественники еще ни разу не поручали прибыть на встречу такому количеству генералов. Некоторые заявили, что мероприятие вызывает опасения в вопросах безопасности, поскольку сложится довольно уязвимая ситуация для американского военного командования.

С чем именно может быть вызвано подобное решение главы Пентагона – не сообщается. Некоторые связывают его с масштабными реформами в ведомстве, а другие с напряженностью между Россией и НАТО, которая в последнее время резко растет.

